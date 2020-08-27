Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? İlköğretim ve lise uzaktan eğitim başlama tarihleri 2020

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:42 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 17:42

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 31 Ağustos 2020'de başlayacak uzaktan eğitim programına ilişkin genelge yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ağustos ayının sonunda başlayacak olan üç haftalık uzaktan eğitim sürecinde, tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamalarının gerçekleştirilebileceğini bildirdi. Peki Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? İşte İlköğretim ve lise uzaktan eğitim başlama tarihleri 2020 ve diğer ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması hakkında yeni gelişmeleri paylaştı. Bakan Selçuk, kendisine yöneltilen 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt verdi ve son durumu duyurdu. Öte yandan, Bakanlık tarafından uzaktan eğitime ilişkin genelge de yayımlandı. Bununla beraber, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da okulların açılma tarihi ile ilgili Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından çok önemli açıklamalarda bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 31 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde yapılacak uzaktan eğitim sürecinde, tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek.

Buna göre, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik eğitim programı uygulamasına başlanacak. 18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecek.

Geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden "kritik konu ve kazanımlar" belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara MEB'in "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek. Bakanlık, bu kapsamda, programlar ile öğretmenlere örnek olması için bu programlara yönelik elektronik ortamda 4 bin 25 sayfadan oluşan 1215 etkinlik örneği yayımladı.

Gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitimde de kullanılabilecek etkinlikleri öğretmenler, ilgili dersin programında yer alan kazanımları öğrencilerin ulaşmaları kaydıyla, okulun veya öğrencinin durumuna göre, doğrudan kullanabilecek, uyarlayabilecek veya kendi etkinliğini hazırlayıp uygulayabilecek.

Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak.

EBA üzerinden sunulacak alt yapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. Canlı ders uygulamaları, öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında devam edecekleri sınıfın öğretmenleri tarafından yapılacak. Uygulamanın hayata geçirilebilmesi için okullarda oluşacak şubelere 24-28 Ağustos tarihlerinde okul idareleri tarafından sınıf ve branş öğretmeni görevlendirilecek.

CANLI DERSLER İÇİN ÖRNEKLER HAZIRLANDI

Canlı ders uygulamaları yoluyla yapılacak eğitimlerde, öğretmenlere örnek olması için programlara yönelik elektronik ortamda çok sayıda etkinlik örneği hazırlandı. Etkinlik örneklerine "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek.

Yüz yüze eğitim başladığında 23 Mart tarihinden itibaren gerek TRT EBA TV kanalları gerekse EBA canlı ders uygulamaları veya özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden sürdürülen eğitimlerin amacına ulaşıp ulaşmadığı sınıf öğretmenleri veya branş öğretmenleri tarafından değerlendirilecek.

Üst sınıftaki kazanımlara temel teşkil eden alt sınıf kazanımlarının öğrencilere edindirilemediği ve öğrenme eksikliğinin devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda önce alt sınıfa ait konu ve kazanımlar işlenecek, sonrasında yeni konu ve kazanım/kazanımlara devam edilecek. Bu amaçla MEB'in hazırladığı derslere ait program haritalarından yararlanılacak.

Hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan öğretmenler, 31 Ağustos itibarıyla ilgili mevzuat kapsamında görevlerine devam edecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, '21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.

Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."

Hazırlanan destek materyalleriyle öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Selçuk, okullar açıldığında öğrencilere, öğretmenlere, okulların destek personeline, servis sürücülerine varana kadar okullarla ilgili herkesin sağlık durumunun HES kodları marifetiyle takip altında olacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konulmuş kişilerin bu sistem sayesinde tespit edileceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

Servislerde, okul bahçesine, binasına girişte, ders başlayana kadar maske ve benzeri hususlardaki standartların daha önce hazırlanan kontrol kılavuzu çerçevesinde belirlendiğini anımsatan Selçuk, bu kapsamda hem öğrenciler, hem öğretmenler hem de veliler için bir takım rehberler hazırlandığını kaydetti.

Ziya Selçuk, teneffüslerde ve benzeri durumlara ilişkin standartların da bu kılavuzlarda yer aldığını ve zamanı geldiğinde ayrıntılı biçimde bunları açıklayacaklarını anlattı.

Maske tedarikinin Bakanlık tarafından da sağlanacağını, okulların hijyen standartlarını geliştirmek üzere çeşitli kurumlarla çalışmaları devam ettirdiklerini aktaran Selçuk, bu standartların denetimi için 2 bin denetmenin şu anda sahada ve okullarda olduklarını ve her bir okulun standardını gözden geçirdiklerini ifade etti.

Okulun ilk haftasında da özel bir uyum programı ortaya koyacaklarına işaret eden Bakan Selçuk, "Yani öğretmenlerle ilgili daha önce bir çalışmamız olacak ama çocuklarımız için de 1 hafta boyunca uyum çalışmaları konusunda açıklamalarımız devam edecek." diye konuştu.

Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve güvenlik personeli alımının da süratle devam ettiğine dikkati çeken Selçuk, salgın şartları nedeniyle bu personelin sayısında artışa gidildiğine değindi.

Okullarla ilgili bütün ihtiyaç kalemlerinin tek tek çıkarıldığını ve il, ilçe, okul düzeyinde nelere ihtiyaç olduğunun somut şekilde ortaya konulduğunu anlatan Ziya Selçuk, buna uygun şekilde okullara mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için de gereken planlamaları yaptıklarını, bu hafta içinde il müdürleriyle de bir toplantı yapacaklarını açıkladı.

Her bir ili kendi durumunu dikkate alarak tek tek incelediklerini anlatan Selçuk, kısa zaman içerisinde öncelikli okullardan başlamak üzere bu desteklerin ulaştırılacağını hatırlattı.

Bakanlık bürokratlarının çeşitli ilerde gruplar halinde risk analizlerine katılacaklarını ve o illerdeki çalışmaları takip etme imkanı bulacaklarını ifade eden Bakan Selçuk, bu çalışmalarla yol haritasını ortaya koymayı planladıklarını kaydetti.

Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarda olacaklarını belirten Selçuk, "Çocuklarımın ve öğretmenlerimizin 31 Ağustos itibarıyla başlayacak eğitim öğretim yılını şimdiden kutluyor, okullarımızda buluşmak ve yüz yüze eğitime de bir an önce başlamak temennisini iletmek istiyorum. Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında da sorumluluk almaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Daha sonra soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, hangi sınıfların aşamalı şekilde yüz yüze eğitime geçeceğine yönelik soru üzerine, Bilim Kurulunun 21 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlaması konusunda tavsiyesi olduğunu belirtti.

Selçuk, "Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu da yine bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz. Zamanı geldiğinde bunu muhakkak suretle ayrıntılarıyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Gelecek yıl sınava girecek öğrenciler için bir planlama yapılıp yapılmadığı sorusuna karşılık Ziya Selçuk, "Tabii ki. Bu sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onlara yönelik olarak yapılacak destek çalışmaları konusunda planlamalar yapılıyor." dedi.

Selçuk, aşamalı ve seyreltilmiş eğitime yönelik bir başka soru üzerine, "Aşamalı ve seyreltilmiş derken, aslında belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından ve derslerin ve konuların seyreltilmesi, yani tam olarak içeriğin tümüyle yüz yüze aynı saat ve süre içerisinde değil de belirli konuların belirli noktalarının özellikle ve öncelikle işlenmesini kastediyoruz. Peki seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık nasıl giderilecek? Elbette uzaktan eğitimle, canlı dersler vasıtasıyla ve EBA televizyonları vasıtasıyla giderilecek." yanıtını verdi.