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Eğitim

Uzaktan eğitim nedir? Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK Başkanı duyurdu!

Ülkemizde görülen corona virüsü salgının ardından bir dizi tedbir ve önlemler alınmaya başlandı. Toplu alanları azaltmak adına orta öğretim kurumlarının 1 hafta, kamu ve özel üniversitelerin ise 3 hafta süreyle tatil edilmesine karar verildi. Üniversitelerde de uzaktan eğitime geçileceği duyuruldu. YÖK Başkanı Saraç: '123 üniversitemizde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunmaktadır. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir' dedi. Üniversitelerde uzaktan eğitim hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18 Mart 2020 Çarşamba  11:58 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 11:58
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Uzaktan eğitim nedir? Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak konusu oldu. YÖK Başkanı konu hakkında açıklama yaptı. YÖK Başkanı Saraç: "123 üniversitemizde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunmaktadır. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir" şeklinde açıklama yaptı. İşte tüm merak edilenler..

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Uzaktan Eğitim ; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖK Başkanı Saraç: "123 üniversitemizde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunmaktadır. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir" dedi.

"Önümüzdeki haftadan itibaren talep etmeleri halinde sistemdeki bütün öğretim elemanlarına eğiticilerin eğitimi olarak da adlandırabileceğimiz ’Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme’ dersi ve yetkinliğinin dijital imkanlarla verilmesi konusunda tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır" dedi.

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