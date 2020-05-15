Uzaktan Eğitime Yakından Destek

15 Mayıs 2020 Cuma 17:12 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 17:12

23 Mart 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan eğitim faaliyetleri ülke genelinde EBA TV ve EBA üzerinden aralıksız sürdürülüyor. Eğitime evlerinden devam eden öğrenciler, bir yandan EBA TV’deki yayınları takip ederken bir yandan da EBA üzerinden canlı derslere katılıyor. Bu süreci yakından takip eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin bazılarının bilgisayar ya da tableti olmadığı için canlı derslere katılamadıkları bilgisinin okul müdürleri tarafından iletilmesi üzerine harekete geçerek bir kampanya başlattı.

“UZAKTAN EĞİTİME sen de DESTEK ol” sloganı ile hayata geçirilen kampanya ile öğrencilerin bilgisayar ve tablet ihtiyacı karşılanacaktır. Söz konusu kampanya ile hayırseverler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yanı sıra il genelindeki Resmi/Özel kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla bağışlanan yeni veya kullanılmayan çalışır durumdaki tablet ve bilgisayarlar öğrencilere ulaştırılacaktır. Bağışçılar tarafından teslim edilen tablet ve bilgisayarların gerekli bakımları yapılıp, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtımı yapılacaktır.

Bu Güzel Ülkenin Yarınları İçin Tek Ses Tek Yürek Kenetlendik

“UZAKTAN EĞİTİME sen de DESTEK ol” kampanyası ile ilgili düşüncelerini ifade eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer YAHŞİ şunları kaydetti: “Ülkemizde ve dünyada bireysel izolasyonun zorunlu hale geldiği bu dönemde kalplerimiz birlikte ve evlatlarımız için atıyor. Bu süreçte İzmir eğitim ailesi olarak şehir merkezinden en uzak köylere kadar bu güzel ülkenin yarınları için tek ses tek yürek kenetlendik. Yalnızca çağı yakalayan değil, çığır açan bir nesil hedefimize doğru ilerlerlerken hiç kuşkusuz çocuklarımız, milletimizin göğsünü kabartacak başarılara imza atacaktır. Tarih şahitlik etmektedir ki millet olarak ele ele verdiğimizde her türlü güçlüğün üstesinden geldik. Bu da bir imtihan. Şartlar ne olursa olsun birlikte hareket ettiğimiz sürece her şerden bin hayır çıkarıp bu günleri de aşacağız.”