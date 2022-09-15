Uzman Öğretmenlik örnek soruların 2. kitapçığı erişime açıldı. Mili Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Kasım ayının 19'unda gerçekleşecek. Uzman Öğretmenlik örnek sorular ve cevapları, yapılacak sınav öncesi hazırlık kapsamında adaylara kolaylık sağlayacak. İşte Uzman Öğretmenlik örnek sorular 2 PDF
UZMAN ÖĞRETMENLİK ÖRNEK SORULAR VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
Millî Eğitim Bakanlığınca 19.10.2022 tarihinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.
81 ilde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılacak öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları, ayrı ayrı paylaşıldı.
Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.
UZMAN ÖĞRETMENLİK ÖRNEK SORULAR 2 PDF SORU KITAPÇIĞI'NA ULAŞMAK IÇIN TIKLAYINIZ
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29.08.2022 tarihinde yayımlanmıştı.
BAŞÖĞRETMENLIK SINAVI IKINCI ÖRNEK SORU KITAPÇIĞI'NA ULAŞMAK IÇIN TIKLAYINIZ