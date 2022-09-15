İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2022 Perşembe / 19 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2684
  • EURO
    18,2926
  • ALTIN
    992.82
  • BIST100
    3451.93
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Uzman Öğretmenlik örnek sorular ve cevapları yayımlandı! Uzman Öğretmenlik örnek sorular 2 PDF
Eğitim

Uzman Öğretmenlik örnek sorular ve cevapları yayımlandı! Uzman Öğretmenlik örnek sorular 2 PDF

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na yönelik ikinci örnek soru kitapçığı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Uzman Öğretmenlik örnek soruların 2. kitapçığında Kasım ayında gerçekleşecek sınava dair örnek sorular ve cevaplar yer alıyor. Uzman Öğretmenlik örnek sorular 2 PDF dosyasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 Eylül 2022 Perşembe 13:01 - Güncelleme:
ABONE OL

Uzman Öğretmenlik örnek soruların 2. kitapçığı erişime açıldı. Mili Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Kasım ayının 19'unda gerçekleşecek. Uzman Öğretmenlik örnek sorular ve cevapları, yapılacak sınav öncesi hazırlık kapsamında adaylara kolaylık sağlayacak. İşte Uzman Öğretmenlik örnek sorular 2 PDF

UZMAN ÖĞRETMENLİK ÖRNEK SORULAR VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığınca 19.10.2022 tarihinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

81 ilde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılacak öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları, ayrı ayrı paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK ÖRNEK SORULAR 2 PDF SORU KITAPÇIĞI'NA ULAŞMAK IÇIN TIKLAYINIZ

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29.08.2022 tarihinde yayımlanmıştı.

BAŞÖĞRETMENLIK SINAVI IKINCI ÖRNEK SORU KITAPÇIĞI'NA ULAŞMAK IÇIN TIKLAYINIZ

  • Uzman Öğretmenlik örnek sorular
  • Uzman Öğretmenlik örnek sorular pdf
  • Uzman Öğretmenlik örnek sorular 2
  • milli eğitim bakanlığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.