Uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi MEB tarafından erişime açıldı. Sınava katılım sağlayacak olan öğretmenler, sınav yerlerini gösteren belgeye "basvuru.meb.gov.tr" adresinden erişebilecek. Peki Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? İşte MEB uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

19.11.2022 Cumartesi günü yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri, "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Uzman ve başöğretmenlik için sınava katılacak öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecek.

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Uzman öğretmenlik sınavı saat 10.00'da başlayacak ve sınavda adaylara 100 soru sorulacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Sınav sonuçları 12.12.2022 tarihinde duyurulacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KONU DAĞILIMI VE SORU SAYISI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri - 15

Ölçme ve Değerlendirme - 12

Özel Eğitim ve Rehberlik - 15

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları - 10

Eğitimde Kapsayıcılık - 12

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği - 10

Sosyal Etkileşim ve İletişim - 10

Dijital Yetkinlik - 8

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği - 8

BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI KONU DAĞILIMI VE SORU SAYISI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri - 12

Ölçme ve Değerlendirme - 8

Özel Eğitim ve Rehberlik - 12

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları - 7

Eğitimde Kapsayıcılık - 8

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği - 7

Sosyal Etkileşim ve İletişim- 7

Dijital Yetkinlik - 6

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği - 6

Okul Geliştirme ve Liderlik - 15

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi - 6

Bilişsel Düşünme Becerileri - 6