Valilikler art arda duyurdu: Eğitime kar engeli

20 Mart 2022 Pazar 20:45 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 20:53

Yurt genelinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bazı il ve ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

DÜZCE

Düzce Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Düzce il genelinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim kurumlarının 21 Mart tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın sosyal medya hesabından duyurduğu tatil kararında şu ifadelere yer verdi; "Meteorolojik verilere göre; Yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle İlimiz genelinde; Eğitim-Öğretime 21 Mart tarihinde ara verilmesine karar verilmiştir."

Ayrıca, resmi kurumlarda görevli hamile, engelli çalışanlar da tatil süresince idari izinli sayılacakları belirtildi.

SİİRT

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime öğretime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde kar yağışının yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda ilçe genelinde 21 Mart Pazartesi günü için eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'da 2 ilçede tüm, 9 ilçede de köy okullarında eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Güce ilçelerinde tüm okullarda 21 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Keşap, Piraziz, Tirebolu ev Yağlıdere ilçesinde köy okullarının yarın tatil edildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BOLU

Bolu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullar, liseler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitimi merkezlerinde yarın eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.

Ümit, ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini bildirdi.

ARDAHAN

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, kent genelinde devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik." dedi.

ERZURUM

Erzurum'un Tortum, Pazaryolu ile İspir ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tortum, Pazaryolu ve İspir ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

Ayrıca bu üç ilçedeki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.