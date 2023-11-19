Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde eğitime ara verildi

Sağanak ve fırtına birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da da yağış ve fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Şile'de derenin taşması sonucu birçok iş yerini su bastı.

Valiliğin açıklamasına göre Şile'de yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacak.

ZONGULDAK



Zonguldak Valiliğinin açıklamasına göre, ildeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacak.

BOLU



Bolu Valiliği, hava şartları nedeniyle pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."