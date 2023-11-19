İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2023 Pazar / 7 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,397
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde eğitime ara verildi
Eğitim

Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde eğitime ara verildi

Yurt genelinde etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle İstanbul'un Şile ilçesi, Zonguldak ve Bolu'da eğitime bir gün ara verildi.

19 Kasım 2023 Pazar 18:14 - Güncelleme:
Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde eğitime ara verildi
ABONE OL

Sağanak ve fırtına birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da da yağış ve fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Şile'de derenin taşması sonucu birçok iş yerini su bastı.

Valiliğin açıklamasına göre Şile'de yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacak.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliğinin açıklamasına göre, ildeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacak.

BOLU

Bolu Valiliği, hava şartları nedeniyle pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.