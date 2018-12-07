VGM burs 2018 başvuru sonuçları sorgula vgm.gov.tr 2019 VGM burs ücreti ne kadar ödemeler ne zaman yapılacak

VGM burs sonuçları 2018 sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019 burs başvuru ücreti ne kadar? VGM burs ödemeleri ne zaman yapılacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. VGM burs sonuçları (Ortaöğrenim) açıklandı! Şimdi ise gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs ödemelerin yapılacağı tarihte. VGM burs başvurularının ardından, öğrencilerin gözü kulağı gelecek sonuç haberindeydi. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu her sene 8 ay boyunca öğrencilere veriliyor. Merakla beklenen VGM Ortaöğrenim burs başvuru sonuçları kurumun resmi internet sayfası üzerinden erişime açıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM),Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere burs verilmeye devam ediyor. 2018 2019 öğretim dönemi için 17 Eylül ile 17 Ekim 2018 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. VGM bursu sonuçları son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr'de.

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA



VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI



Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;



"2018 – 2019 Eğitim Yılı burs başvurularımız sona ermiştir. Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri devam etmektedir. Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır." denildi.



Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.





BURS YARDIMI NE KADAR?



2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılıyor. Üniversite eğitimi alan öğrencilerde ise burs miktarı 250,00 TL olarak belirlendi.

BURS ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.

Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Bursu



Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir. Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin, Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.



Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin duyurular www.vgm.gov.tr internet sitemizden takip edebilir.



Burs nedir?



Memleket içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.



Burstan yararlanacak öğrenciler,



Ön lisans öğrencileri,



Lisans öğrencileri,



Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu,anne ve babası herikisi de ölü olanlar vb.)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)



Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)



Vakıf Üniversitesi öğrencileri,



ÖSS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),



Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,



Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,



İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.



Üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar listesi



Elginkan Vakfı: 400 lira burs veriyor.



Vehbi Koç Vakfı: Burs için son başvuru tarihi, 29 Eylül.



Türk Eğitim Vakfı: Lisans öğrencilerine 510, yüksek lisans öğrencilerine 850, doktora öğrencilerine bin 150 burs veriyor. Son başvuru tarihi, 30 Eylül.



Tema Vakfı Turan Demiraslan Lisansüstü Bursu: Bin 80 lira olan burs için son başvuru tarihi 30 Eylül.



Anadolu Vakfı: 375 lira olan burs için son başvuru tarihi, 30 Eylül.



İstanbul Sanayi Odası: 350 lira olan burs için son başvuru tarihi 30 Eylül.



21. Yüzyılın Eğitim ve Kültür Vakfı: İstanbul'da devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs veriyor. Online başvurular 2-4 Ekim'de alınacak. Kıyafet hediyeleri, ayni katkı, danışmanlık gibi hizmetler de verecek.



Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı: 480 lira olan burs için son başvuru tarihi 7 Ekim.



TÜBİTAK : Başarıya göre 750 ve bin lira olan burs için son başvuru tarihi 9 Ekim.



Kalebodur KSV Vakfı: Son başvuru tarihi 10 Ekim.



Galatasaray Eğitim Vakfı: Burs için son başvuru tarihi 13 Ekim.



Hacı Ömer Sabancı Vakfı: 500 lira olan burs için son başvuru tarihi 13 Ekim.



Nef Vakfı: Burs için son başvuru tarihi 14 Ekim.



İş Dünyası Vakfı: Burs için son başvuru tarihi 15 Ekim.



Alarko Eğitim- Kültür Vakfı: 440 lira tutarında olan burs için son başvuru tarihi 20 Ekim.



İşte üniversitelerin cezbedici burs imkanları



Sıralamada ilk 10 bine girerek Özyeğin Üniversitesi’ni tercih eden adaylar, yılda dokuz ay, sıralamalarına göre yurt, nakit, yemek, ulaşım bursu kazanıyor. YKS sıralamasına göre 5 bin TL’yi bulan burslar var. İlk 100 arasındaki adaylardan kendini seçene, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 8 ay boyunca 5 bin lira burs veriyor.



Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı’nda, 2018’de üniversitenin tam burslu programına yerleşenlere ihtiyaç durumları tespit edilerek yurt, kitap bursu ya da cep harçlığı veriliyor.



SAY, SÖZ ve EA puanında ilk 100’e girerek Yeditepe Üniversitesi’ne girene 1.250 TL, DİL puanında ise 500 TL burs imkanı var.



İstanbul Medipol Üniversitesi’nde 7 ay 5 bin TL eğitim bursunun yanı sıra ücretsiz yurt ve yemek hizmeti sağlıyor.



Biruni Üniversitesi’nin burs miktarı 4 bin lira.



Nişantaşı Üniversitesi, sporda başarılı olanlara yüzde 100’e kadar burs veriyor.



İstanbul Bilgi Üniversitesi, öğretmen çocuklarına öğrenim ücretinin yüzde 10’u kadar indirim sağlarken, maddi açıdan zorluk yaşadığını belgeleyen aktif öğrencilere ‘İhtiyaç Bursları’ veriyor.



TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TÜBİTAK’ın tanıdığı liseliler için düzenlenen ulusal bilim olimpiyatlarında derece alıp lisans programına yerleşen öğrencilere, ilk 50 bine girmek şartıyla mütevelli heyet başkanınca belirlenen kontenjan dahilinde ‘Ulusal Bilim Olimpiyatları Bursu’ sağlıyor.



Lokman Hekim Üniversitesi, olimpik branşlarda uluslararası turnuvalar, Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat derecesi olan ve üniversite takımında oynamayı kabul eden üç öğrenciye, tam burs veriyor.



Lokman Hekim Üniversitesi, olimpik branşlarda uluslararası turnuvalar, Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat derecesi olan ve üniversite takımında oynamayı kabul eden üç öğrenciye, tam burs veriyor.



Yakın illerden, Kapadokya Üniversitesi’ne girenler yüzde 15 bölge bursu alabiliyor.



İstanbul Esenyurt Üniversitesi, yakın ilçelerden mezun olanlara yüzde 20 indirim sağlıyor.



MEF Üniversitesi’nde 9 ay 1.200 TL burs veriliyor.



İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin 4 program hariç önlisansını ilk üçte yazan komşu ilçelerdeki öğrencileri, yüzde 45 ‘Yöre Bursu’ bekliyor.



Bilim ve inovasyon çalışmaları da destekleniyor. TÜBİTAK’ın uluslararası bilim yarışmalarında madalyası olan ve o alanla ilgili Çankaya Üniversitesi’nin tam burslu programlarına sınavsız yerleşen altın madalya sahiplerine aylık 1.900 TL, gümüş madalyası olanlara 1.400 TL, bronz madalya alanlara ise 1.250 TL ödeniyor.



Antalya Bilim Üniversitesi’ne TYT’de ilk 100’e girip yerleşen 2.150 TL burs, bir dönem yurtdışında dil eğitimi ve ücretsiz yurt kazanacak.



Antalya Bilim Üniversitesi’ne TYT’de ilk 100’e girip yerleşen 2.150 TL burs, bir dönem yurtdışında dil eğitimi ve ücretsiz yurt kazanacak.



Şehit ile gazilerin eş ve çocukları, İstanbul Şişli MYO’da yüzde 75 burslu okuyor.



Başkent Üniversitesi’nde yerleştiği puan türüne göre ilk 5 bin başarı sıralamasındaki öğrencileri konaklama, cep harçlığı, yemek gibi destek bursları bekliyor.



İlk 250’den kendini seçene Haliç Üniversitesi yüzde 100 burs ve 9 ay boyunca 1.000 TL



Burs nedir?



Memleket içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.



Burstan yararlanacak öğrenciler,



Ön lisans öğrencileri,



Lisans öğrencileri,



Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu,anne ve babası herikisi de ölü olanlar vb.)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)



Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)



Vakıf Üniversitesi öğrencileri,



ÖSS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),



Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,



Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,

İkinci öğretim de okuyan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.



Not:Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenci hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.



Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler



Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler,



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı



Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,



Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,



Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,



Yabancı uyruklu öğrenciler,



Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,



Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,



Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,



Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında , en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,



Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.