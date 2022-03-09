9 Mart 2022 Çarşamba 15:56 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 15:56

Anaokulları ve kreşler tatil mi? İstanbul'da Aybars kar fırtınası için bir dizi önlemler alındı. doğru ilerlerken kent geneli ile ilgili önemli kararlar alındı. İstanbul'da perşembe ve cuma günü okullar tatil edildi. Çocuklarını kreşe ve anaokuluna bırakarak işlerine giden aileler de İstanbul'da anaokulları ve kreşlerin tatil olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Buna göre yarın kreşler tatil mi? İşte İstanbul Valiliği'nin anaokulu ve kreşlerin tatil olup olmadığına yönelik açıklaması.

YARIN KREŞLER VE ANAOKULLARI TATİL Mİ?

İstanbul Valiliğinden İstanbul'da kar tatili ile ilgili açıklama geldi. Buna göre İstanbul'da pazartesi gününe kadar okullarda eğitime ara verilecek.

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda İstanbul ile ilgili şu tedbirler hayata geçirilecek.

Yapılan açıklamada özel kreş ve anaokullarının 14 Mart Pazartesi gününe kadar kapalı olacağı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*10.03.2022 Perşembe gününden itibaren, limiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14.03.2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

*Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14.03.2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.

*İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14.03.2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

*Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10.03.2022 Perşembe ve 11.03.2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına,

*Esenler-Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren durdurulmasına,

*Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden kamyon ve tırların ilimize girişlerinin 09.03.2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına

*İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 09.03.2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,

*Motokuryeler, motor ve scooterlann 09.03.2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar vermiştir.