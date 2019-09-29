Yarın okullar tatil mi? 30 Eylül hangi okullar tatil edildi?
Yarın okullar tatil mi? 30 Eylül hangi okullar tatil edildi? sorularının yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 26 Eylül 2019’da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde faaliyete başlayan görevli kurumlar çalışmalarına devam etti. Bu süreçte, AFAD Merkezi’mizce 3.133 hasarlı yapı ihbarı alındı. İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. İstanbul Valiliği, 'Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00’e kadar duyurulacaktır.' açıklaması yaptı.
Yarın okullar tatil mi? 30 Eylül hangi okullar tatil edildi? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 26 Eylül'de İstanbul'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından birçok artçı sarsıntı yaşandı. 26 Eylül 2019’da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde faaliyete başlayan görevli kurumlar çalışmalarına devam etti. Bu süreçte, AFAD Merkezi’mizce 3.133 hasarlı yapı ihbarı alındı. Okulların tatil olup olmayacağı konusu ise büyük merak uyandırdı. Deprem ile ilgili ön hasar çalışmalarında son durum detayları sizlerle...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği, "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00’e kadar duyurulacaktır." açıklamasında bulundu.
30 EYLÜL HANGİ OKULLAR TATİL EDİLDİ?
AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ
İLÇESİ OKUL / KURUM
BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu
BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu
ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL
GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)
GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu
PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu
SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.
AZ HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ
ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu
BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu
BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu
EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
FATİH Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu
GAZİOSMANPAŞA Gazi Paşa İlkokulu
GAZİOSMANPAŞA Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu
GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu
GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu
MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi
PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu
SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu
SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu
SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu
ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi
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