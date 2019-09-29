Yarın okullar tatil mi? 30 Eylül hangi okullar tatil edildi? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 26 Eylül'de İstanbul'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından birçok artçı sarsıntı yaşandı. 26 Eylül 2019’da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde faaliyete başlayan görevli kurumlar çalışmalarına devam etti. Bu süreçte, AFAD Merkezi’mizce 3.133 hasarlı yapı ihbarı alındı. Okulların tatil olup olmayacağı konusu ise büyük merak uyandırdı. Deprem ile ilgili ön hasar çalışmalarında son durum detayları sizlerle...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00’e kadar duyurulacaktır." açıklamasında bulundu.

30 EYLÜL HANGİ OKULLAR TATİL EDİLDİ?

AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ

İLÇESİ OKUL / KURUM

BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi

BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu

BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu

ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL

GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)

GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu

PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu

SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.

AZ HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ

ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu

BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu

BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu

EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

FATİH Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu

GAZİOSMANPAŞA Gazi Paşa İlkokulu

GAZİOSMANPAŞA Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu

GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu

GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu

KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu

KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu

MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi

PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu

SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu

SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu

SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu

ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi