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Eğitim

Yarıyıl tatili ne zaman? 2022-2023 Sömestr tatili ne zaman başlıyor?

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, yarıyıl tatili ile birlikte sona eriyor. Öğrenciler, ilk dönem gerçekleştirdikleri performansa göre karne heyecanı yaşayacak. Ocak ayının başlamasına sayılı günler kala öğrenci ve veliler yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? 2022-2023 Sömestr tatili ne zaman başlıyor? İşte MEB akademik takvim

20 Aralık 2022 Salı 14:25 - Güncelleme:
Yarıyıl tatili ne zaman? 2022-2023 Sömestr tatili ne zaman başlıyor?
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Yarıyıl tatilinini ne zaman başlayacağı, öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının sömestr tatili için geri sayım başladı. İlk dönemin sona erecek olmasıyla birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim-öğretim takviyle birlikte tatil tarihleri belli oldu. Buna göre yarıyıl tatili ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 2022-2023 Sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihi

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili (Sömestr) 23 Ocak'ta başlayıp Şubat'ın 3'ünde sona erecek. 20.01.2022 Cuma günü ise öğrenciler karne heyecanı yaşayacak ve birinci dönem sona erecek.

İlk dönem notları belli olan öğrenciler, Ocak ayında karne heyecanı yaşayacak.

OKULLARDA 2022-2023 TATİL TARİHLERİ

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimiyle birlikte okulların tatile gireceği tarih belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak. Ramazan Bayramı'nın bu yıl 21-23 Nisan tarihlerine denk gelmesiyle öğrenciler ikinci ara tatili 3 gün olacak. ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleşecek.

İkinci dönem ise 06.02.2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16.06.2023 Cuma günü sona erecek.

Okullar 16 Haziran Cuma günü yaz tatiline girecek.

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