Yarıyıl Tatilinde Bilim, Sanat, Spor Dolu Günler: NUN Kış Kampı

Öğrencileri, hem dinlenip eğlenebilecekleri hem de bu zamanı verimli bir şekilde değerlendirebilecekleri güzel bir zaman dilimi bekliyor. Tatil anlayışı, "O hâlde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul." düsturuyla olmalı ve çocuklarımızın hiçbir şey yapmaksızın yalnızca teknolojik aletlerle ilgilendiği bir tatilden ziyade farklı alanlara yöneldikleri bir mola olarak algılanmalıdır.

Peki, ebeveynler olarak sizler, çocuklarınızın plansız, sıkılacakları, televizyon ya da bilgisayar başından kalkmayacakları bir tatil geçirmesini ister misiniz?

Ebeveynler ve eğitimciler olarak her birimiz, onların hayal dünyalarını genişletecek ve sosyal bağlarını güçlendirecek, aynı zamanda akademik gelişimlerini de destekleyecek bir tatil hayal ediyoruz.

Çocuklarımızın öğrenmeye, gözlem yapmaya ve gördüklerini taklit etmeye dair ihtiyaçları ise ara vermeden devam ediyor. Yarıyıl tatillerinde de hayata doğal bir dikkatle bakmayı, onu anlamaya çalışmayı sürdürüyorlar. Onların bu kesintisiz dikkatine karşılık bize düşense; yemek ve uyku düzenlerine, teknoloji kullanımlarına dikkat ederek zamanlarını akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini olumlu etkileyecek şekilde geçirmelerini sağlamak. Bu konuda NUN Okullarının anne babalara bazı tavsiyeleri var:

YEMEK VE UYKU DÜZENİ, TATİLLERDE AYRICA DİKKAT İSTER

Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik sağlığını korumak için biyolojik ritminin bozulmamasına özellikle dikkat etmemiz gerekir.

* Tatillerde uyku düzeninin bozulmadan, mevcut rutine uygun şekilde sürdürülmesi ve uyku saatlerinin geç yatıp geç kalkma alışkanlığına dönüşmemesi büyük önem taşır. Böylelikle vakitlice kalkmanın yalnızca okul zamanı gereken bir alışkanlık değil, kaliteli yaşam için ihtiyaç olduğunu öğrenirken günü verimli geçirebilecekleri zaman dilimlerinin farkına varırlar. Rutinlerin değişmemesi için atılan adımlar, okula geçiş sürecinin daha sağlıklı olmasına olanak sağlayacaktır.

* Öğün atlamamak; gazlı, aşırı yağlı, gıda boyalı ve beyaz unlu lezzetlerin tüketimini en aza indirmek de çocuklarımızın fiziksel gelişimi için hayati önem taşır.

TEKNOLOJİ KULLANIMINI ORTAK BİR KARARLA SINIRLANDIRIN

Çocukların teknoloji kullanımını tatil zamanlarında daha yakından takip etmek gerekir, bu alandaki ihmal, olumsuz sonuçlara yol açabilir. Tatil öncesinde, mevcut sınır ve kuralların korunabilmesi için teknoloji kullanımına dair düzenlemelerin çocuklarla birlikte belirlenmesi gerekir. Ayrıca, bu süreçte tanınacak esnekliğin zararlı veya sağlıksız bir kullanımın önünü açmayacak şekilde planlanması büyük önem taşır.

* Ekran başında çok uzun saatler geçirmek çocuklarda görme bozukluğu ve baş ağrısının yanı sıra dikkat kaybından internet bağımlılığına kadar pek çok sıkıntıya sebep olabilir.

* Tatilin başında, tüm aile ortak bir "teknoloji kullanım sözleşmesi" hazırlayabilirsiniz. Bu sözleşme metninde "yemek yerken telefonları bırakırız", "akşamları ekrana bir saat maruz kalacağız" gibi maddeler yer alabilir. Bu kurallara sadece çocuklar değil, tüm aile fertleri uyduğunda sözleşme amacına ulaşacaktır.

BİRLİKTE KEŞİF GEZİLERİNE ÇIKIN, REHBERİNİZ ÇOCUĞUNUZ OLSUN

Yarıyıl tatili, yaşadığınız şehri çocuğunuzla birlikte keşfetmeniz için ideal zamanlardan biri. Rotayı birlikte belirleyeceğiniz bu kültürel gezilerde rehberlik görevini çocuğunuza bırakın:

* Böylelikle gezi öncesinde araştırma yapması, mekânla ilgili bilgi toplaması gerekecek.

* Hem sizinle vakit geçirdiği için hem de ona sorumluluk verip güvendiğiniz için kendisini değerli hissedecek.

* Gittiğiniz yeri sizlere kendi sözcükleriyle anlatırken dile hâkimiyeti artacak, iletişim becerileri gelişmeye devam edecek.

* Önceden araştırma yapıp notlar aldığı yeri gezip görmek bilgilerini çok daha kalıcı hâle getirecek.

Bunların yanında çocuklara bilimi, sanatı, sporu ve doğayı sevdirecek pek çok atölye ve kamp alternatifi var.

Kamplar, çocuklara çok kısa zamanda en çok faydayı sağlamak üzere kurgulandıkları için onların akademik ve sosyal gelişimlerine katkıları oldukça büyüktür. Büyükşehirlerde yaşayan öğrenciler için doğa ile iç içe olacakları, bilime, sanata ve spora vakit ayıracakları pek çok kamp alternatifi mevcut. Titizlikle hazırlanan içeriği ile NUN Kış Kampı da bu alternatiflerden biri. Üstelik içerisinde bilim, sanat, doğa ve spor var!

NUN Okulları, 20 Ocak - 24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceği "NUN Kış Kampı" ile öğrencileri; akademik yılın verdiği yorgunluktan arınabilecekleri, spor ve sanatla iç içe, doğayı keşfederek öğrenebilecekleri bir deneyim bekliyor.

Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği NUN Kış Kampı, NUN Okulları Beykoz Kampüsünde gerçekleştirilecek. NUN Kış Kampı hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için https://www.nunkamplari.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

NUN Kış Kampı ile öğrencilerin, yaşam becerilerini deneyerek, yaşayarak ve kendilerini keşfederek kazanmalarını hedefliyoruz.

Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra kişisel gelişimlerine ve kültürel farkındalıklarına odaklanıyoruz ve onlarla birlikte kışın mücadeleci şartlarında yağmur çamur dinlemeden keşif yolculuklarına çıkıyoruz. Farklı alanlarda atölye çalışmalarında buluşup olimpik havuzda yüzerek günün yorgunluğunu atıyoruz.

Doğada keşfe çıkıp sürdürülebilir yaşam etkinlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kampımızın temel değerleri olan ilkeleri arasında sevgi, saygı, adalet, merhamet, edep ve sorumluluk bilinciyle öğrencilerimiz ile birlikte güvenli bir eğitim ortamında sosyal ve duygusal olarak zenginleşmelerini sağlamak için sürekli ve sistematik bir yaklaşım benimsiyoruz.

Öğrencilerin yalnızca akademik başarılarına değil, kişisel gelişimlerine ve kültürel farkındalıklarına odaklanan Kış Kampı ile öğrencilerin, hayatlarının her aşamasında kullanabilecekleri liderlik becerilerini uygulamalı bir şekilde kazandırmayı ve bunu gerçekleştirirken doğayı ve bize sunduklarını öğrenmelerini, çevre bilinci geliştirerek topluma yararlı, aktif ve öncü bireyler olmalarını amaçlıyoruz.