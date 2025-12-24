Yaşayan ''Miras Okulları'' Türkiye'ye yayılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yaşayan Miras Okulları'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Yaşayan Miras Okulu'nu Ankara'da pilot olarak başlatıyor, bu modeli zamanla Türkiye'nin dört bir yanına yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yaşayan Miras Okulu Projesi" Ankara 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde tanıtıldı.

Somut olmayan kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasını hedefleyen proje, kültürel mirası yaşayarak öğrenme, üretme ve paylaşma anlayışıyla geleceğe taşımayı amaçlıyor.

Bakan Ersoy tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada projenin, kültürel mirası yaşayan bir değer olarak ele alan güçlü bir yaklaşımın ürünü olduğunu belirtti.

Somut olmayan kültürel mirasın bir milletin hafızasını oluşturduğunu söyleyen Ersoy, geleneksel sanatlar, zanaatlar, müzik, oyunlar ve sözlü anlatıların kimliği şekillendiren temel unsurlar olduğunu ifade etti.

"BU MODELİ ZAMANLA TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA YAYGINLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

Ersoy, "Yaşayan Miras Okulu'nu Ankara'da pilot olarak başlatıyor, bu modeli zamanla Türkiye'nin dört bir yanına yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Çünkü biz, kültürel mirasın yalnızca korunacak bir değer değil öğrenilecek, üretilecek ve paylaşılacak yaşayan bir miras olduğuna inanıyoruz. Bu proje neticesinde çocuklarımız 'Yaşayan Miras Elçisi' olacaklar. Ustalarla çıraklar arasında kuşaklar arası doğru ve sahici bir aktarım sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların 3 aşamada ilerleyeceğini aktaran Ersoy, "Çalışmalar farkındalık, uygulama ve paylaşım olmak üzere 3 aşamada ilerleyecek. Çocuklarımız, somut olmayan kültürel mirasın ne olduğunu etkileşimli sunumlar ve atölyelerle öğrenecekler. İkinci adım olarak, çocuklarımız ve gençlerimiz, deneyimli ustalarımızın rehberliğinde düzenlenen uygulamalı çalışmalarda usta-çırak ilişkisini doğrudan deneyimleyecekler. Üniversiteli gençlerimiz ise bu süreci belgeleyerek, dijital içerikler ve iletişim çalışmalarıyla mirasımızı çağın diliyle görünür kılacaklar" şeklinde konuştu.

Projenin gönüllülük esasına dayalı olarak başlatılmasının önemine değinen Ersoy, "Somut olmayan kültürel mirasımız, kadim medeniyetlere sahip Anadolu kültürünün binlerce yıllık süzgeçten geçtikten sonra günümüze ulaştı bizler asırlara dayanan bu kültürü, yaşayan insan hazinelerimiz ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarımızla, çocuklarımıza aktarmak için çaba sarf ediyoruz. Geçmişimizin hazinelerini, geleceğimizin hazinelerine aktarıyoruz. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, bu alanda atılacak her adım bizim için hayati öneme sahip" diye konuştu.

"ULUSLARARASI ALANDA DA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIMIZIN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Ersoy, bugüne kadar 7 bin 38 kültürel miras taşıyıcısına 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı' verildiğini dile getiren Ersoy, Bu rakamın, kültürel birikimin ne kadar güçlü ve canlı olduğunu açıkça gösterdiğini ifade etti. Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

2025 yılı itibarıyla, 16 yeni unsurun eklenmesiyle 'Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'ne kayıtlı unsur sayımız 368'e ulaşmıştır. Yerel uygulamalara yapılan 162 yeni kayıtla birlikte toplam kayıt sayısı ise bin 707'ye yükselmiştir. Kültürel mirasımızın belirli unsurlarını icra etme ve yeniden yorumlama konusunda üstün bilgi ve beceriye sahip kişileri ise "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak ilan ediyoruz. 2025 yılında yapılan 10 yeni kayıtla, Yaşayan İnsan Hazinesi sayımızı 102'ye yükseltmiş bulunuyoruz. Uluslararası alanda da somut olmayan kültürel mirasımızın görünürlüğünü artırmaya devam ediyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmaların ardından 'Yaşayan Miras Okulu'nun açılışını yaparak etkinlik alanlarında çocuklarla bir araya geldi.

Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ve çok sayıda çocuk katıldı.