İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2022 Cuma / 23 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7543
  • EURO
    18,0115
  • ALTIN
    980.389
  • BIST100
    2537.64
Eğitim

Yaz okulu gençliği Ayasofya'da!

TÜGVA tarafından Türkiye genelinde bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Yaz Okulu projesi sona doğru yaklaşırken, etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

22 Temmuz 2022 Cuma 10:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Yaz Okulu projesi kapsamında; İstanbul'un 39 ilçesinde, 192 okulda eğitim gören ortaokullu öğrenciler, bu yıl ikincisi düzenlenen Ayasofya Buluşması'nda bir araya geldi.

Gençlere, birlik ve beraberlik duygularını aşılamayı ve milli-manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen programda 6 bini aşkın öğrenci buluştu.

Programa; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA Ortaokul Koordinatörü Fatih Yüksel ve TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Emrullah Şanlan da katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp, konuşma ve sunumlarla devam eden program; konuklar, eğitmenler ve öğrencilerin öğlen namazında birlikte saf tutmasının ardından sona erdi.

2021 yılında, yine Ayasofya Camii'nde gerçekleştirilen Yaz Okulu kapanış programına 4 bin öğrenci katılım sağlamıştı.

BİR YAZ, BİN GELECEK

Milli-manevi değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirmenin yanında; gençlere eğlenirken öğrenebilecekleri bir ortam sunmayı hedefleyen Yaz Okullarında, hafta içi her gün 30'ar dakikalık 4 ders şeklinde: Kuran-ı Kerim (Elif Ba), temel dini bilgiler, hadis dersleriyle birlikte; futbol, basketbol, voleybol, dart, mangala, satranç, yüzme ve doğa yürüyüşü gibi etkinlikler de sunuluyor.

2019 yılında 81 il 228 farklı ilçede 61.729 öğrenci ile gerçekleştirilen Yaz Okulu projesi; 2020 yılında pandemi sebebiyle, dijital ortamda 7.201 öğrenci ile tamamlanmıştı. 2021 yılında ise pandemi döneminin ardından; tekrar gençlerle bir araya gelerek, 48.282 öğrenci ile birlikte düzenlendi. Proje; 2022 yazında da, 118 bin öğrenciyle yoluna devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.