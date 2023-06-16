Yaz tatili başlıyor: 19 milyon öğrenci bugün karne alacak

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlamıştı. Birinci dönem ara tatili, 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. 6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem bugün sona erecek.

YKS 17-18 HAZİRAN'DA



Okulların kapanmasının ardından 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gerçekleştirilecek. Lise son sınıf öğrencileri ve mezunların gireceği YKS'de birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak. Sınava giren öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanması sonrası tercihlerini yaparak, ardından üniversiteye yerleşecek.

YENİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler, diğer öğrencilerden bir hafta önce uyum eğitimi alacak.