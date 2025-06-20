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Eğitim

Yaz tatili bugün başladı: 20 milyon öğrenci karne aldı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

AA20 Haziran 2025 Cuma 13:47 - Güncelleme:
Yaz tatili bugün başladı: 20 milyon öğrenci karne aldı
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Öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini almak için okula geldi.

Bazı ailelerin de çocuklarının heyecanına eşlik ettiği karne törenlerinde öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim döneminde buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı.

Ankara Çankaya Pakize Erdoğu Ortaokulu'nda yapılan törende karnesini alarak 6'ncı sınıfı tamamlayan Derin Şekerci, sene boyunca derslerine çok çalıştığını ve emeğinin karşılığını aldığını belirterek, "Dönem çok zordu, zor konular işledik fakat sonunda başardığımı hissettim. Bütün arkadaşlarımla beraber çalıştık, eğlendik ve öğrendik." dedi.

Şekerci, yaz tatilini gezerek, kitap okuyarak ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanarak geçireceğini söyledi.

8'inci sınıf öğrencisi Berke Gülap ise gelecek eğitim öğretim yılında kendisi açısından LGS heyecanının başlayacağını ve sınavdan iyi bir puan almak istediğini ifade ederek, yaz tatilinde bol bol kitap okumayı ve soru çözmeyi planladığını dile getirdi.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, 15 Haziran'da LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 11 Temmuz'da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar ise yarın ve pazar günü uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS ve LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, sonrasında yerleştirme süreçleri başlayacak.

Öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül 2025'te çalacak.

- ZANAAT ATÖLYELERİNDE TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VERİLECEK

MEB, temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen öğrenciler için "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında 81 ilde hayata geçirilen zanaat atölyelerinde kurslar açacak.

Ortaokul 7. sınıftan itibaren tüm sınıf seviyesindeki öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulamada, "Metal Teknolojileri", "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Bilişim Teknolojileri", "Mobilya ve İç Mekan Tasarımları", "Konaklama ve Seyahat Hizmetleri", "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri" gibi 12 alan ve 147 modülde eğitim verilebilecek.

Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, "e-kurs.meb.gov.tr"den başvuru yapabilecek.

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