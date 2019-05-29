Yaz tatili çocuklar için bilimle geçecek

Yaz Dönemi boyunca Bilim Üsküdar’da, 6-8 Yaş grubu için 1 Günlük ve 3 Günlük eğitim seçenekleri; 9-14 yaş grubu öğrenciler için 1 Günlük, 3 Günlük, 5 Günlük ve 10 Günlük eğitim seçenekleri sunuluyor.

Programlara dâhil olan öğrenciler, her gün Astronomi ve Havacılık, Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji ve Tasarım Atölyelerinde atölye eğitimine katılıp, ardından 1 Planetaryum seansından faydalanıyor.

Atölye eğitimleri tüm öğrencilerin aktif şekilde eğitim sürecine dâhil olduğu, sorgulama temelli ve uygulamalı ders içeriklerini kapsıyor. Atölyelerde 6-14 yaş grubu öğrencilere robotik kodlamadan origamiye, geometriden istatistiğe, böceklerden uzayın derinliklerine uzanan çeşitli eğitimler sunuluyor. Öğrencilerin 5 farklı temada eğitim alarak olabildiğince farklı alanları deneyimlemesi, kendi yetenek ve ilgi alanını keşfetmesine uygun bir zemin hazırlıyor.

Öğrenciler, Yaz Programı’ndan 16 Haziran- 13 Eylül tarihleri arasında rezervasyon yaptırarak faydalanabilirler.