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Eğitim

Yaz tatili erkene mi çekilecek? MEB iddialara cevap verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ‘MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek' iddialarını yalanladı.

IHA8 Nisan 2025 Salı 12:17 - Güncelleme:
Yaz tatili erkene mi çekilecek? MEB iddialara cevap verdi
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MEB'in yaz tatilini erkene çekmek için hazırlıklara başladığına ilişkin bazı basın ve yayın kuruluşlarında haberler yapılmıştı. MEB tarafından bu haberin doğru olmadığına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2024-2025 yılı takviminin bakanlık tarafından açıklandığı ve bu doğrultuda devam edeceği ifade edildi. MEB'in açıklamasında, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin 20 Haziran'da sona ereceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberde özetle, 'Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor' şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızca '2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi', 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir. Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir. İlgili '2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi', kamuoyuna duyurulduğu günden beri 'https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr' adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir. Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DMM'DEN AÇIKLAMA

Konu hakkında İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) şu ifadeleri kullandı:

Millî Eğitim Bakanlığının, okulların 6 Haziran'da yaz tatiline girmesi ile ilgili bir çalışması bulunmamaktadır.

Bakanlığın 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi doğrultusunda eğitim öğretim süreçleri devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılının, daha önce açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona ermesi planlanmaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan, "MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." iddiası doğru değildir.

  • yaz tatili
  • yalanlama
  • milli eğitim bakanlığı

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