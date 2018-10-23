Yaz tatili kalkıyor mu MEB son dakika 2018 2019 eğitim takvimi yeni okul tatilleri nasıl olacak

2023 Eğitim Vizyonu başlaması ile birlikte merak edilen konular arasında yer alan Yaz tatili kalkıyor mu? Okullar yıl boyunca nasıl açık olacak? Tatil planları nasıl olacak? Sömestr tatili ne zaman yapılacak? MEB son dakika 2018 2019 eğitim takvimi yeni okul tatilleri nasıl olacak? 2018 2019 eğitimi nasıl bir değişiklik yapılacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimin geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bugün yapılacak olan 2023 Eğitim Vizyonu sonrası 2018 2019 eğitim takvimi netleşmiş olacak. MEB son dakika 2018 2019 eğitim takvimi ile ilgili detaylar ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimin geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Okulların yıl boyu açık olması gerektiğini savunan Selçuk, tatil sürelerinin de değişmesi gerektiğine dikkat çekti. Selçuk'un açıklamalarından önümüzdeki dönemde uygulamaya konulacağı anlaşılan başlıklar şöyle:

OKULLAR YIL BOYU AÇIK OLMALI



Okulların takvimi “tarım toplumuna göre düzenlenmiş” ama bilgi toplumuna geçilen dönemde bu yetersiz. Okullar yıl boyu açık olmalı. Her eğitim bölgesi için ayrı bir takvim oluşturulmalı. En fazla 10 haftalık eğitim süresinden sonra 2 ya da 3 haftalık bir tatil olmak üzere 40 haftalık bir eğitim öğretim faaliyeti olmalı. Ancak ülke genelinde Ağustos ayının son iki haftası ve Eylül ayının ilk haftası ortak tatil olmalı. Yıl boyu açık eğitim sistemi sayesinde öğrencilerin uzun tatillerde öğrendiklerini unutması da azaltılacak.

MEB konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. 23 Ekim'de sürpriz olabilir...

2023 Eğitim Vizyonu Açıklanacak



Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayında 2023 eğitim vizyonu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirilecek.

Eğitim sisteminin uzunca sürelerdir çeşitli problemleri çözmek, eğitim sorunlarını kaldırmak gibi nedenlerden dolayı köklü değişikliklere maruz kaldığına şahit olduk. Bu değişikliklerin çoğu zaman öğrencilerin, eğitmenlerin ve velilerin istemediği sonuçlara neden olduğu sosyal medya gündemine sık sık yansıdı.



Konuya ilişkin 23 Ekim 2018 tarihi itibariyle canlı yayında Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 2023 eğitim vizyonu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirilecek.



Bu açıklamalardan öğrenci, öğretmenler ve veliler oldukça umutlular. Öyle ki eğitimde yolunda gitmeyen problemlerin, yaşanan çeşitli zorlukların, eğitimin kalitesinin yükseltilmesi gibi noktalarda önemli gelişmelere ev sahipliği yapması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı görevine eğitim kökenli bir bakanın getirilmesi, eğitimdeki problemlerin çözülmesi açısından önemli bir dayanak olarak gösteriliyor. Öğrenciler ve eğitmenler kadar velilerin de son derece umutlu olduğu 2023 eğitim vizyonuna yönelik tüm gelişmeler canlı yayınla eş zamanlı olarak üzerinden sizlere ulaştırılacak.



Bu açıklamalar dahilinde öğrenci, veli ve öğretmen üçlüsünü yakından ilgilendiren gelişmeleri, anlık olarak mobil uygulamalarımız veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden de sizlere aktarmaya devam edeceğiz.