2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 tarihinde başlamıştı. Eğitim dönemi boyunca kasım ve mart aylarında ara tatiller uygulanırken, ikinci dönem 2 Şubat'ta başladı.
Öğrenciler, yarın son ders zilinin çalmasıyla birlikte yaz tatiline çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim yılının son haftasında öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.
Okullarda gerçekleştirilen faaliyetlerle öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi ve eğitim yılını verimli şekilde tamamlamasının hedeflendiği belirtildi.
Bakanlığın takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının ise 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacağı bildirildi.