YDS 3 ne zaman yapılacak YDS 3 geç başvuru tarihi son gün ne zaman tarihi belli mi? Binlerce YDS öğrencisi başvuru detaylarını araştırıyor. YDS 3 sınav ücreti ne kadar? 2018 YDS 3 geç başvuru günü ne zaman? 2018-YDS/3 sınav ücreti 100,00 TL olarak belirlendi. Başvuru yapan adayların ücretlerini ödeyecekleri bankalar haberimizde yer alıyor. YDS/3 ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelleri tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. ÖSYM resmi internet sitesinden YDS/3 sınavı duyrusu yayınlandı. Sitede yer alan duyuruya göre, 2018-YDS/3 sınavı 2 Aralık'ta yurt genelinde yapılacak. Sınav başvuruları, 10 Ekim 2018'de bitti. Ama başvuru yapamayan adaylar geç başvuru hakkını kaçırmasın. sınava girecek olan adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek sınava girmeye hak kazanabilirler. YDS/3 sınavıiçin başvuru tarihini kaçırn adaylara iyi haber. Başvuru yapamayan geç başvuru tarihleri 24 Ekim 2018 tarihine kadar sürecek. İşte merak edilen YDS 3 sınavıyla ilgili detaylar star.com.tr’de…

YDS/3 NE ZAMAN?

ÖSYM resmi internet sitesinden YDS/3 sınavı duyrusu yayınlandı. Sitede yer alan duyuruya göre, 2018-YDS/3 sınavı 2 Aralık'ta yurt genelinde yapılacak. Sınav başvuruları, 10 Ekim 2018'de bitti. Ama başvuru yapamayan adaylar geç başvuru hakkını kaçırmasın. sınava girecek olan adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek sınava girmeye hak kazanabilirler. YDS/3 Sınav ücreti ise 100 TL olarak belirlendi.

YDS/3 GEÇ BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

YDS/3 sınavıiçin başvuru tarihini kaçırn adaylara iyi haber. Başvuru yapamayan geç başvuru tarihleri 24 Ekim 2018 tarihine kadar sürecek.

2018-YDS/3 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ: 2 Aralık 2018, 10.15, 3 saat (180 dakika)

2018-YDS/3 BAŞVURU TARİHLERİ: 2-10 Ekim 2018

SINAV ÜCRETİ: 100,00 TL

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ: 5,00 TL

2018-YDS/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 24 Ekim 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

YDS GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ: 150,00 TL

YDS/3'E NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır:

a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi: Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır. Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

YDS/3 SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA ÖDENİYOR?

2018-YDS/3 sınav ücreti 100,00 TL olarak belirlendi. Fakat geç başvuruda bulunacak olan adaylar sınav ücreti olarak 150,00 TL ödeyecek. Başvuru yapan adayların ücretlerini ödeyecekleri bankalar;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Öte yandan ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi'nden (https://odeme.osym.gov.tr/) de ücret ödemesi yapılabilir.

ÖSYM'DEN YDS AÇIKLAMASI

2018-YDS ilkbahar sınavının 1 Nisan 2018'de yapıldığını, 2018-YDS sonbahar sınavının ise 9 Eylül 2018'de düzenleneceğini ifade eden Özer, "ÖSYM, 2 Aralık 2018 tarihine üçüncü bir YDS daha koydu. Böylece yılda iki kez yapılan YDS sayısı üçe çıkmış oldu. ÖSYM bu kararı ile sınav takviminde yeni bir güncelleme yaptı" dedi.

Özer, ÖSYM olarak en büyük hedeflerinin her bir sınav türü için iki sınav arasındaki bekleme süresini kısaltmak, dolayısıyla yıl içerisinde sınavın tekrar sayısını artırmak olduğunu bildirdi. Bu hedefe YDS için ulaştıklarını vurgulayan Özer, şunları söyledi:

"Yılda iki kez yapılan YDS sayısı üçe çıkmış oldu. YDS'yi 2019'da dörde çıkartmayı hedefliyoruz. Diğer sınav türleri için de sınav takvimimizin elverdiği ölçüde bunu yapabilmeyi hedefliyoruz. Böylece adaylar bir şekilde önceki sınavları kaçırmışlarsa veya yeni bir skora ihtiyaç duyduklarında uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklar. "

YDS Nedir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından İlkbahar ve Sonbahar dönemi olmak üzere yılda iki defa gerçekleştirilen bir sınavdır. Sınavın resmi olarak düzenleniş amacı, kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini tespit etmek olarak belirlenmiş olsa da, günümüzde yurt içinde neredeyse tüm alanlarda yabancı dil bilgisi seviyesinin temel ölçütü olarak kabul edilmektedir.