YDS başvuruları 2019 ne zaman ÖSYM YDS sınav takvimi başvuru ücreti

YDS başvuruları, 2019 sınav tarihi ve çıkmış soru örnekleri internet üzerinden araştırılıyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2019'da yapılacağı tarihler ve başvuru süreci için geri sayım başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan YDS'ye katılım sağlayacak vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına araştırmalarına hız verirken konuya ilişkin beklenen açıklama geldi. İşte YDS 2019 yılı başvuru tarihleri

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ve yüksek lisans öğrencisi adayları gibi çok sayıda vatandaşın başvuruda bulunacağı YDS'ye yönelik tarihler belli oldu. ÖSYM, resmi sayfasından YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ile ilgili hatırlatmada bulundu. Yapılan duyuruda, YDS’nin gerçekleşeceği tarihin yanı sıra başvuru sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS) ilki için geri sayım devam ediyor.

YDS NE ZAMAN?



24 Mart'da gerçekleştirilecek olan 2019/1 YDS sınavı için başvurular 30 Ocak 6 Şubat tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden 19 Nisan'da açıklanacak.

ÖSYM, 2019 yılında uygulayacağı sınavların tarihi hakkında bilgi verdi. Buna göre; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.



2019-YDS/1 sınavının başvuruları ise 30 Ocak 2019 - 6 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak.

YDS NEDİR?



375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır.

YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?



YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir. Doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’ye girebileceklerdir.



EN AZ KAÇ PUAN GEREKLİ?



Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekmektedir.

YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?



YDS’de 80 soru sorulmaktadır. Her bir sorunun değeri de 1.25 puandır. Adayın doğru vermiş olduğu sayı ile 1.25 çarpılarak elde edilen sonuç YDS puanı olmaktadır. Örneğin 40 doğru cevap veren aday 40×1.25= 50.00 puan alacaktır. 60 doğru cevap sayısına ulaşan da 60×1.25= 75.00 puan alacaktır.



YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ



Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.







SINAVIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI NELERDİR?



Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;



– Sınava, atandığı salonda girmesi,



– SINAVA GİRİŞ KODU’nu sınav kitapçığına yazdıktan ve kodladıktan sonra sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,



– Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,



– Cevaplarını sınav süresi içinde sınav kitapçığındaki cevap alanlarına işaretlemiş olması,



– Sınav kitapçığına T.C. Kimlik Numarasını ve Sınava Giriş Kodunu doğru olarak yazıp kodlaması



– Sınav kitapçığına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,



– Sınav sonunda sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) sınav görevlilerine teslim etmesi,



– Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.