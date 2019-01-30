YDS başvuruları ÖSYM AİS üzerinden nasıl yapılır? (2019 YDS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?)

YDS/1 başvuruları bugün itibariyle başladı. ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapılan duyuru ile 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) başvuru süreci başladı. Akademik kadrolar, lisansüstü eğitim ve dil tazminatı için gerekli olan YDS'ye Türkiye'nin dört bir köşesinden sınava girenler olacak. Başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru ücretlerin hangi bankaya yatırılacağı ile ilgili ayrıntıları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) resmi internet sayfası ais.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvurular AİS üzerinden yapılabilecek.

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ve yabancı dil puanı almak isteyen diğer vatandaşların katılım sağladığı YDS'nin 2019'da yapılacak ilk etabı için başvuru süreci başladı.



24 Mart 2019 tarihinde yapılacak, 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2019-YDS/1) başvurular, 30 Ocak-6 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak. Adayların başvuru sürecinde 2019-YDS/1 Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor. Öte yandan sınava başvuru ücreti 120 TL olarak belirlendi.

KİMLER YDS'YE BAŞVURU YAPABİLİR?



Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.



Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı



Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler



İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)



ÜCRET ÖDERKEN BUNLARA DİKKAT



Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp, bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.



Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (YDS) sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de ücret yatırabilirler.



Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.



Yurt dışından sınava başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin İnternet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

BAŞVURU KILAVUZUNUN TAMAMINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN



YDS BAŞVURU KOŞULLARI



Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.



Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.





Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli statüde çalışacak a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde, b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olması gerekmektedir.



Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunmak isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler.



Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, Yükseköğretim Kurulunun 16.4.1997 tarih ve 97.13.1034 sayılı kararı uyarınca lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.



Yükseköğretim Kurulu tarafından yurt dışında bir yükseköğretim programını bitirenlerin diploma denklik işlemlerinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca YDS sonuçları kullanılabilecektir.



Daha fazla detay için aşağıdaki bağlantı ile YDS başvuru kılavuzuna erişebilirsiniz.