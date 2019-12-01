Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bugün (2019-YDS/3), 41 ilde, 47 sınav merkezinde uygulanacak. YDS kaçta bitiyor? YDS sınavdan çıkma süresi ne kadar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren YDS/3, İngilizce düzenlenecek. Toplam 55 bin 580 adayın katılacağı sınavda, 7 bin 592 kişi görev alacak.YDS'de adaylara 80 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre verilecek. YDS'ye dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

YDS KAÇTA BİTİYOR?

Saat 10.15'te başlayacak sınavda, adaylara 80 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YDS SINAVDAN ÇIKMA SÜRESİ NE KADAR?

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-YDS/3 Sınav sonuçları 24 Aralık 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.

2020 YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

YDS 2020 başvuruları 19 Şubat ve 26 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Sınav 12 Nisan’da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 7 Mayıs’ta erişime açılacak.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.