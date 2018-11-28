YDS ne zaman çıkmış sorular nasıl 2018 YDS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı

YDS ne zaman çıkmış sorular nasıl gündemde yer alıyor. 2018 YDS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı haberimizde bulabilirsiniz. YDS son dakika açıklamaları için gözler ÖSYM’nin resmi sitesine çevrildi. YDS/3 ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, sınavın yaklaşmasıyla birlikte tarihi netleştirmek isteyen adayların sorguladığı konular arasında yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan YDS sınavı için geri sayım başladı. Sınav öncesinde adayların sınav giriş belgeleri AİS üzerinden açıklandı. Peki, YDS/3 ne zaman yapılacak? YDS sınavı için heyecan dorukta! YDS sınav sonuçları nasıl öğrenilecek? Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

YDS/3 NE ZAMAN?

2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) 02 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

YDS Nedir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından İlkbahar ve Sonbahar dönemi olmak üzere yılda iki defa gerçekleştirilen bir sınavdır. Sınavın resmi olarak düzenleniş amacı, kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini tespit etmek olarak belirlenmiş olsa da, günümüzde yurt içinde neredeyse tüm alanlarda yabancı dil bilgisi seviyesinin temel ölçütü olarak kabul edilmektedir.

YDS ÇIKMIŞ SORULAR

YDS Dil Seçenekleri Nelerdir?

YDS İlkbahar Dönemi için İngilizce, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Felemenkçe, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca dillerinde yapılmaktadır.

YDS Sonbahar Dönemi Sınavı ise sadece İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca ve Arapça dillerinde yapılmaktadır.

YDS’ye Kimler Başvurabilir?

YDS’ye dileyen herkes başvuru yapabilmektedir. Bununla birlikte özel olarak, ÖSYM tarafından KPSS Yabancı Dil Sınavı ve ÜDS sınavı kaldırıldığından, akademisyen olmak, lisansüstü eğitime devam etmek isteyenler ile KPSS’nin yabancı dil sınav puanına ihtiyaç duyan memur adayları da sınava katılmaktadır.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Yabancı Dil Sınavına girmek isteyen adaylar başvuru tarihlerini takip ederek, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak kayıt yapabilmektedirler. Bu sistem üzerinden işlem yaparken, sorun yaşamanız halinde ilinizde bulunan ÖSYM Başvuru Merkezlerinden de sınav başvurularını gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru merkezlerinden başvuru yolunu tercih ederseniz aday başvuru formunu önceden doldurmanızın, dönemsel olarak çok yoğun olabilen başvuru merkezlerinde işinizi oldukça kolaylaştıracağını belirtmeliyiz.

Sınav Başvuru Ücreti

YDS sınav ücreti 90 TL’dir. Bu başvuru ücreti online olarak odeme.osym.gov.tr adresinden kredi kartı ile ya da banka ATM’leri ve şubelerinden, elden ödenebilmektedir. Başvurunun tamamlanabilmesi için ödeme işleminin başvuru tarihleri içerisinde tamamlanması gerekmektedir. YDS Geç Başvuru ücreti ise 135 TL’dir.

YDS Soru Dağılımı

YDS; İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Yunanca, Bulgarca ve Farsça dillerinde 80 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Diğer dillerde ise Türkçeye ve Türkçeden çeviri olacak şekilde sorulmaktadır.

Çoktan seçmeli sınavlarda 80 sorunun dağılımı ise şu şekildedir:

6 soru kelime bilgisi

10 soru dil bilgisi

10 soru cloze test

10 soru cümle tamamlama

6 soru çeviri

20 soru okuma parçası yorumlama

5 soru verilen diyaloglardaki boşlukları tamamlama

4 soru anlamca en yakın cümleyi bulma

4 soru paragraf tamamlama

5 soru anlam bütünlüğünü bozan cümle

YDS Sonuç Değerlendirmesi

Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Her sorunun puan değeri 1.25 olarak belirlenmiş olup, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir. Buna göre;

90 – 100 puan A seviyesi

80 – 89 puan B seviyesi

70 – 79 puan C seviyesi

60 – 69 puan D seviyesi

50 – 59 puan E seviyesi

Olarak kabul edilmektedir.

YDS Geçerlilik Süresi

YDS açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini korumaktadır. Kamu kurumlarında çalışanlar için, dil tazminatlarının belirlenmesinde sınav tarihinden 5 yıl geçmesi durumunda aldıkları puan seviyeleri, bir alt seviyeye düşürülerek tazminatları ödenmeye devam etmektedir.

YDS Puanının Kullanıldığı Alanlar

YDS puanı, KPSS puan hesaplamalarında, kamu personelinin yabancı dil tazminatı almasında, lisansüstü eğitime devam etmek isteyenler için dil yeterliliği olarak ve akademisyenlikte yükselmek amacıyla kullanılmaktadır. Bununla birlikte, özel sektörde de yabancı dil yeterliliği için temel ölçüt olarak kabul edilmektedir.