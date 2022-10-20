YDS sınav yerleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanan sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların, T.C kimlik kartları ve sınava giriş belgeleriyle birlikte Saat 10.00'dan önce sınav yerlerinde bulunmaları gerekiyor. Peki YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM giriş 2022 YDS/2 sınav giriş belgesi alma ekranı

2022-YDS/2 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı. 23.10. 2022 Pazar günü uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2022-YDS/2) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13.10.2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecektir.

ÖSYM GİRİŞ 2022 YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ DÖKÜMÜ İÇİN TIKLAYIN

YDS/2 sınavı, sabah saat 10:15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar salonlara alınmayacak.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçları 08.11.2022 tarihinde açıklanacak.

2022-YDS/2 SINAVI İÇIN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERI

23.10.2022 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2022-YDS/2) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 23.10.2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecektir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.