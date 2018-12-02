YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2 Aralık 2018 YDS sonuçları sorgulama ekranı

YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2 Aralık 2018 YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Binlerce YDS öğrencisi aylardır hazırlandığı sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki YDS sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanır? YDS 2018 sınavı bugün saat 10.00’da gerçekleştirildi. YDS öğrencilerinin gözleri şimdi ise ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. İşte YDS sonuçlarına dair merak edilenler star.com.tr’de…

ÖSYM’DEN YDS UYARISI

ÖSYM’den YDS adaylarına “saat” uyarısı – ÖSYM tarafından, 2 Aralık Pazar yapılacak sınava girecek adaylara, sınav binalarına girişlerin saat 10.00’da sona ereceği hatırlatıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2 Aralık Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) adaylarına, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı. Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 2 Aralık Pazar günü yapılacak 2018-YDS/3 adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre, adayların, saat 10.00’dan sonra sınavın yapılacağı binalara girişine izin verilmeyecek. Ayrıca, adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava alınmayacak.

YDS NEDİR?

ÖSYM'nin YDS kılavuzunda şu ifadelere yer verilmiştir: "İlgili mevzuat gereği, doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’ye girmeleri veya eşdeğerlikleri kabul edilen uluslararası sınavlardan yeterli puan almaları gerekmektedir. Ayrıca, YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir. Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekir."

Sınava giren adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen YDS puan hesaplama ve standart sapma işlemleri hakkında detaylar haberimizde. 17 Eylül 2017 Pazar günü saat 10.00'da yapılan sınava ilişkin en çok merak edilen husus puan hesaplama oldu. Yabancı Dil Sınavına giren adaylar puan hesaplama ve standart sapma gibi işlemlerini aşağıda yer alan linkten yapabilirler. Ayrıca YDS'den kaç puan almak gerekiyor? Yabancı Dil Sınavında net hesaplaması yapılırken yanlış cevaplanan sorular, doğru cevaplanan soruları etkilememektedir. Bu nedenle Yabancı Dil Sınavında yapmış olduğunuz doğru sayıları hiç bir eksiltme yapılmadan doğrudan net sayılarınıza yansımaktadır.

Diğer tüm sınavlarda olduğu gibi YDS ‘nin de yeter puanı bulunmaktadır. Yanlış yapılan soruların doğru cevaplanan soruları eksiltmediği bir sınav olduğu için hafife alındığı durumlarda da adaylar hayal kırıklığına uğrayabilmektedir.

YDS'de farklı adaylar için farkl puan barajı

YDS ’ye giren aday gruplarına göre baraj puanının da değişkenlik göstermektedir. Bu sınava giren aday gruplarından başarı koşulu için Doçent adaylarının sınavdan 100 üzerinden en az 65 puan, doktora ve sanatta yeterlilik sınavına başvuracak olan adayların ise en az 55 puan almaları gerekmektedir. Fransızca, Almanca ve İngilizce dilleri dışında farklı bir yabancı dil sınavı sonucuyla Doçentlik bilim sınavına başvurulmak istenirse Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir dil olması koşulu aranır.

YDS'den en az kaç puan gerekiyor?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Sınavı’nda 100 üzerinden 65 almanız durumunda başarı koşulunu sağlamış olursunuz. Toplam 80 sorudan oluşan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Sınavı’nda adayların dil bilgisi, cümle anlama kabiliyetleri, kelime bilgilerinin yanı sıra paragraf ve kompozisyon anlama başarılarının ölçülmesi amaçlanmaktadır. YDS sadece gramer bilgisi ya da sadece kelime bilgisine dayanmadan, sınava girilen yabancı dilin tümüyle kapsayan alan sınav soruları çerçevesinde yapılmaktadır.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

YDS/3 Sonuçları 25 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

DEĞERLENDİRME

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilecek. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.