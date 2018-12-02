YDS sınav soruları cevapları yorumları 2018 YDS çıkmış sorular puan hesaplama kurallar

YDS sınav soruları cevapları yorumları nasıl? 2018 YDS çıkmış sorular puan hesaplama merak ediliyor. YDS yanlış doğruyu götürüyor mu? YDS kuralları nedir? 2 Aralık YDS sınavı için öğrenciler önceden hazırlıklarını tamamladı. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) bugün gerçekleşiyor. Sınav öncesinde sınava girecek olan adaylar, sınav saatinde bir yanlışlık olmaması için kontrol amaçlı sınav saatini sorguluyorlar. YDS sınav soruları nasıl? YDS 2018 cevapları yorumları araştırılıyor. Nefesler tutuldu. 2 Aralık 2018 YDS sınavının ardından gözler ÖSYM’den gelecek olan YDS soru cevaplarının yayınlanmasına çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2 Aralık pazar günü 2018 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2018-YDS/3 adaylarının sınava girmeden önce herhangi bir sorun ile karşılaşmaması için önemli hatırlatmalarda bulundu. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceğine vurgu yapılan hatırlatmanın devamında, adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. Adayların, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava alınmayacağı da belirtildi. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre sınav 3 saat yani 180 dakika sürecek. İşte merak edilen YDS sınav soruları yorumları ve YDS puan hesaplaması çıkmış soruları star.com.tr’de…

YDS SINAVI SAAT KAÇTA?

YDS sınavı 10:15'te başlayacak binlerce adayı yakından ilgilendiren YDS sınavı öncesinde 10:00'dan sonra salonlara kimse alınmayacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda bu önemli uyarı adaylar ile paylaşıldı.

YDS SINAV SORU VE CEVAPLARI BUGÜN YAYIMLANIR MI?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bütün sınavların ardından sınav soru ve cevapları 3-5 gün içerisinde adayların erişimine sunuluyor. ÖSYM bazı sınavların ardından sınav soru ve cevaplarını hemen erişime açabiliyor.

YDS SINAVI YORUMLARI 2 ARALIK 2018

Ömer YÜKSEL

@_omeryuksel

Daha sınavda hangi konulardan sorumlu olduğumuzu bilmiyorum ama hayırlısı. Geçen sene girmiş olsaydım kesin daha yüksek alırdım. Konuşmaya konuşmaya zamanla unutuluyor #YDS

Sinem

Umarım zorsundur #yds

ᴀʏsᴇ

@aysemakbas

Bugün #yds ım var, yağmur yağıyor, yanıma şemsiye alsam çöpe atarlar mı acaba, çünkü şemsiyemi atarlarsa sövmekten sınava odaklanamam, yanıma şemsiye almazsam ve ıslanırsam yine söverim yine odaklanamam, Allahım sınav bitene kadar yağmuru durdurur musun

YDS HANGİ DİLLERDE YAPILIYOR?

Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Türkçeye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım terimidir.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

YDS/3 Sonuçları 25 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.

YDS Nedir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından İlkbahar ve Sonbahar dönemi olmak üzere yılda iki defa gerçekleştirilen bir sınavdır. Sınavın resmi olarak düzenleniş amacı, kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini tespit etmek olarak belirlenmiş olsa da, günümüzde yurt içinde neredeyse tüm alanlarda yabancı dil bilgisi seviyesinin temel ölçütü olarak kabul edilmektedir.

YDS ÇIKMIŞ SORULAR

YDS Dil Seçenekleri Nelerdir?

YDS İlkbahar Dönemi için İngilizce, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Felemenkçe, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca dillerinde yapılmaktadır.

YDS Sonbahar Dönemi Sınavı ise sadece İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca ve Arapça dillerinde yapılmaktadır.

YDS’ye Kimler Başvurabilir?

YDS’ye dileyen herkes başvuru yapabilmektedir. Bununla birlikte özel olarak, ÖSYM tarafından KPSS Yabancı Dil Sınavı ve ÜDS sınavı kaldırıldığından, akademisyen olmak, lisansüstü eğitime devam etmek isteyenler ile KPSS’nin yabancı dil sınav puanına ihtiyaç duyan memur adayları da sınava katılmaktadır.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Yabancı Dil Sınavına girmek isteyen adaylar başvuru tarihlerini takip ederek, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak kayıt yapabilmektedirler. Bu sistem üzerinden işlem yaparken, sorun yaşamanız halinde ilinizde bulunan ÖSYM Başvuru Merkezlerinden de sınav başvurularını gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru merkezlerinden başvuru yolunu tercih ederseniz aday başvuru formunu önceden doldurmanızın, dönemsel olarak çok yoğun olabilen başvuru merkezlerinde işinizi oldukça kolaylaştıracağını belirtmeliyiz.

Sınav Başvuru Ücreti

YDS sınav ücreti 90 TL’dir. Bu başvuru ücreti online olarak odeme.osym.gov.tr adresinden kredi kartı ile ya da banka ATM’leri ve şubelerinden, elden ödenebilmektedir. Başvurunun tamamlanabilmesi için ödeme işleminin başvuru tarihleri içerisinde tamamlanması gerekmektedir. YDS Geç Başvuru ücreti ise 135 TL’dir.

YDS Soru Dağılımı

YDS; İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Yunanca, Bulgarca ve Farsça dillerinde 80 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Diğer dillerde ise Türkçeye ve Türkçeden çeviri olacak şekilde sorulmaktadır.

Çoktan seçmeli sınavlarda 80 sorunun dağılımı ise şu şekildedir:

6 soru kelime bilgisi

10 soru dil bilgisi

10 soru cloze test

10 soru cümle tamamlama

6 soru çeviri

20 soru okuma parçası yorumlama

5 soru verilen diyaloglardaki boşlukları tamamlama

4 soru anlamca en yakın cümleyi bulma

4 soru paragraf tamamlama

5 soru anlam bütünlüğünü bozan cümle

YDS Sonuç Değerlendirmesi

Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Her sorunun puan değeri 1.25 olarak belirlenmiş olup, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir. Buna göre;

90 – 100 puan A seviyesi

80 – 89 puan B seviyesi

70 – 79 puan C seviyesi

60 – 69 puan D seviyesi

50 – 59 puan E seviyesi

Olarak kabul edilmektedir.

YDS Geçerlilik Süresi

YDS açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini korumaktadır. Kamu kurumlarında çalışanlar için, dil tazminatlarının belirlenmesinde sınav tarihinden 5 yıl geçmesi durumunda aldıkları puan seviyeleri, bir alt seviyeye düşürülerek tazminatları ödenmeye devam etmektedir.

YDS Puanının Kullanıldığı Alanlar

YDS puanı, KPSS puan hesaplamalarında, kamu personelinin yabancı dil tazminatı almasında, lisansüstü eğitime devam etmek isteyenler için dil yeterliliği olarak ve akademisyenlikte yükselmek amacıyla kullanılmaktadır. Bununla birlikte, özel sektörde de yabancı dil yeterliliği için temel ölçüt olarak kabul edilmektedir.