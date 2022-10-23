YDS sınav süresi, sınava katılan adayların yakınları tarafından merak ediliyor. Yüksek lisans programlarına giriş için adayların yabancı dil seviyelerini belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın bu yıl ikincisi düzenleniyor. Sınav saat 10.15'te başladı. Peki YDS sınavı kaç dakika? YDS sınavı saat kaçta bitiyor?

YDS SINAVI KAÇ DAKİKA?

2022 YDS/2 sınavı 23 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, saat 10.15'de başlayıp 180 dakika sürecektir.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

YDS SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.

YDS Sınavı saat 13.15'te sona erecek.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri mümkün olmayacak.

Sınavda adaylara 180 dakika süre için 80 soru sorulacak. YDS sınavında yanlış cevaplar doğruları götürmez.