YDS sınavı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? YDS kaç dakika 2023? İşte YDS sınav süresi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez gerçekleştirilen YDS sınavının bu yılki ilk sınavı bugün gerçekleştiriliyor. 20 dilde uygulanacak sınavda en fazla aday İngilizce, Arapça, Almanca dillerinden katılıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav kılavuzunda sınav süresi ve kuralları yer alıyor. Buna göre YDS kaç dakika sürüyor? YDS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte 2023 YDS sınav süresi

YDS SINAV SÜRESİ

133 bin 91 adayın başvurduğu 2023-YDS/1, saat 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre veriliyor.

YDS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?



Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), 83 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

ÖSYM tarafından yeniden düzenlenen YDS saat 13.15'te son bulacak.

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) Sonuçları 4 Mayıs'ta açıklanacak.

9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2023-YDS/1) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 9 Nisan 2023 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.