YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS giriş YDS sınav sonucu sorgulama

YDS sonuçları erişime açıldı. Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavı olan YDS, Nisan ayının 10'unda yapıldı. Adaylar YDS sonuçlarına ÖSYM AİS giriş YDS sınav sonucu sorgulama ekranı üzerinden erişebilecekler. İşte ÖSYM AİS giriş YDS sınav sonucu sorgulama sayfası.

YDS sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Nisan ayının 10'unda uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) sonuçları erişime açıldı.

ÖSYM AIS GIRIŞ YDS SINAV SONUCU SORGULAMAK IÇIN TIKLAYIN

Adaylar, YDS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS'de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav "İlkbahar YDS Sınavı" (YDS/1), ikinci sınav ise "Sonbahar YDS Sınavı" (YDS/2), üçüncü sınav "Kış YDS Sınavı" (YDS/3) olarak geçmektedir.