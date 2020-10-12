YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi YDS sonuç tarihi 2020

12 Ekim 2020 Pazartesi 12:40 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 12:40

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı 27 Eylül tarihinde gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılan adaylar tarafından merak ediliyor.2020 YDS değerlendirme sonuçları ÖSYM tarafından belirlenen tarihte açıklanacak. Asaylar sınav sonuçlarını AİS ekranı üzerinden öğrenecek. ÖSYM sonuç ekranından ilan edilecek olan 2020 YDS sonuçları bu ay içerisinde erişime açılacak. İşte, ÖSYM sınav takvimi YDS sonuç tarihi 2020

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, 2020 YDS sonuçları 23.10.2020 tarihinde açıklanacak.

2020 YDS sonuçları adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile beraber ÖSYM’nin resmi internet sayfası olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden ya da mobil uygulamasından öğrenilebilecek. YDS sonuçları için adaylara herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda resmi internet sitesinden ilan edilmiş olan sonuç bilgileri ve duyurular adaylar için tebliğ hükmünde olacak.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

YDS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nin (2020-YDS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.

YDS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınavın ardından YDS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. ÖSYM tarafından 27 Eylül’de yapılan 2020-YDS’nin Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları yayımlandı. Adaylar cevap anahtarlarına 10 gün boyunca erişebilecek.