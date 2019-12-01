ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS, bugün gerçekleştiriliyor. YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuç tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren YDS/3, İngilizce düzenleniyor. Toplam 55 bin 580 adayın katılacağı sınavda, 7 bin 592 kişi görev alacak.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuç tarihi belli oldu. 2019-YDS/3 Sınav sonuçları 24 Aralık 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.