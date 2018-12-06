YDS sonuçları sorgulama ekranı son dakika 2018 2019 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS öğrencileri bir sınavı daha geride bıraktı. YDS sınavı soruları ve cevapları erişime açıldı. Şimdi ise gözler ÖSYM son dakika YDS sonuçlarına çevrildi. Peki YDS/3 sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? 2 Aralık'ta gerçekleştirilen YDS/3 sonrası öğrencilerin merakla beklediği YDS/3 soruları ve cevapları yayımlandı. Peki YDS/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır. İşte YDS sınavı soruları ve sonuçları hakkında merak edilen en son gelişmeler ve son dakika haberleri star.com.tr’de…

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları için kesin bir tarih şimdilik yok. Bir öncesi YDS sonuçları tam 25 gün sonra saat 14.30'da açıklanmıştı. 2018'İN YDS/3 sınav sonuçlarının ise 20-25 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

YDS SORU VE CEVAPLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2 Aralık'ta yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS/3) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS/3 adayları, 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

Sınavda adaylara yöneltilen soruların yüzde 10'una karşılık gelen temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ise ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilecek.

Duyuruda, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı uyarısında bulunuldu.

YDS'den en az kaç puan gerekiyor?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Sınavı’nda 100 üzerinden 65 almanız durumunda başarı koşulunu sağlamış olursunuz. Toplam 80 sorudan oluşan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Sınavı’nda adayların dil bilgisi, cümle anlama kabiliyetleri, kelime bilgilerinin yanı sıra paragraf ve kompozisyon anlama başarılarının ölçülmesi amaçlanmaktadır. YDS sadece gramer bilgisi ya da sadece kelime bilgisine dayanmadan, sınava girilen yabancı dilin tümüyle kapsayan alan sınav soruları çerçevesinde yapılmaktadır.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

YDS/3 Sonuçları 25 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

DEĞERLENDİRME

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilecek. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

YDS ÇIKMIŞ SORULAR

YDS Dil Seçenekleri Nelerdir?

YDS İlkbahar Dönemi için İngilizce, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Felemenkçe, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca dillerinde yapılmaktadır.

YDS Sonbahar Dönemi Sınavı ise sadece İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca ve Arapça dillerinde yapılmaktadır.

YDS’ye Kimler Başvurabilir?

YDS’ye dileyen herkes başvuru yapabilmektedir. Bununla birlikte özel olarak, ÖSYM tarafından KPSS Yabancı Dil Sınavı ve ÜDS sınavı kaldırıldığından, akademisyen olmak, lisansüstü eğitime devam etmek isteyenler ile KPSS’nin yabancı dil sınav puanına ihtiyaç duyan memur adayları da sınava katılmaktadır.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Yabancı Dil Sınavına girmek isteyen adaylar başvuru tarihlerini takip ederek, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak kayıt yapabilmektedirler. Bu sistem üzerinden işlem yaparken, sorun yaşamanız halinde ilinizde bulunan ÖSYM Başvuru Merkezlerinden de sınav başvurularını gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru merkezlerinden başvuru yolunu tercih ederseniz aday başvuru formunu önceden doldurmanızın, dönemsel olarak çok yoğun olabilen başvuru merkezlerinde işinizi oldukça kolaylaştıracağını belirtmeliyiz.

Sınav Başvuru Ücreti

YDS sınav ücreti 90 TL’dir. Bu başvuru ücreti online olarak odeme.osym.gov.tr adresinden kredi kartı ile ya da banka ATM’leri ve şubelerinden, elden ödenebilmektedir. Başvurunun tamamlanabilmesi için ödeme işleminin başvuru tarihleri içerisinde tamamlanması gerekmektedir. YDS Geç Başvuru ücreti ise 135 TL’dir.

YDS Soru Dağılımı

YDS; İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Yunanca, Bulgarca ve Farsça dillerinde 80 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Diğer dillerde ise Türkçeye ve Türkçeden çeviri olacak şekilde sorulmaktadır.

Çoktan seçmeli sınavlarda 80 sorunun dağılımı ise şu şekildedir:

6 soru kelime bilgisi

10 soru dil bilgisi

10 soru cloze test

10 soru cümle tamamlama

6 soru çeviri

20 soru okuma parçası yorumlama

5 soru verilen diyaloglardaki boşlukları tamamlama

4 soru anlamca en yakın cümleyi bulma

4 soru paragraf tamamlama

5 soru anlam bütünlüğünü bozan cümle

YDS Sonuç Değerlendirmesi

Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Her sorunun puan değeri 1.25 olarak belirlenmiş olup, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir. Buna göre;

90 – 100 puan A seviyesi

80 – 89 puan B seviyesi

70 – 79 puan C seviyesi

60 – 69 puan D seviyesi

50 – 59 puan E seviyesi

Olarak kabul edilmektedir.

YDS Geçerlilik Süresi

YDS açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini korumaktadır. Kamu kurumlarında çalışanlar için, dil tazminatlarının belirlenmesinde sınav tarihinden 5 yıl geçmesi durumunda aldıkları puan seviyeleri, bir alt seviyeye düşürülerek tazminatları ödenmeye devam etmektedir.

YDS Puanının Kullanıldığı Alanlar

YDS puanı, KPSS puan hesaplamalarında, kamu personelinin yabancı dil tazminatı almasında, lisansüstü eğitime devam etmek isteyenler için dil yeterliliği olarak ve akademisyenlikte yükselmek amacıyla kullanılmaktadır. Bununla birlikte, özel sektörde de yabancı dil yeterliliği için temel ölçüt olarak kabul edilmektedir.