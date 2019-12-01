YDS soruları nasıldı? YDS zor muydu, kolay mıydı? gibi soruların yanıtları tüm adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça gibi diller için yeterliliği ölçmeye yarayan YDS genellikle akademik kariyer hedefleyenlerin giriş yaptığı bir sınavdır. ÖSYM tarafından düzenlenen YDS'ye 55 bin 580 aday katılacak. ÖSYM takvimine göre, YDS sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak.

YDS SORULARI NASILDI?

YDS zor muydu, kolay mıydı? sorusunun yanıtı tüm adaylar tarafından merak ediliyor. YDS soruları hakkında yorumlar gelmeye başladığında haberimizin içerisine eklenecektir.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşılan takvime göre, 1 Aralık 2019, Pazar günü gerçekleştirilen YDS sınavının sonuçları, 24 Aralık 2019 tarihinde adaylar ile paylaşılacak.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.

YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?

– Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

– Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

– Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

– Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.