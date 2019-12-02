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YDS soruları ve cevapları açıklandı! YDS temel soru kitapçığı yayında!

YDS soruları ve cevapları açıklandı. 2019-YDS/3 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Aralık 2019 tarihinde saat 15.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler. YDS temel soru kitapçığına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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ÖSYM tarafından düzenlenen YDS'ye 55 bin 580 aday katılım gösterdi. Adayların heyecanla beklediği YDS soruları ve cevapları açıklandı. YDS temel soru kitapçığına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Aralık 2019 tarihinde saat 15.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler. 
 
YDS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! 
ÖSYM 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı. 
 

 
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Aralık 2019 tarihinde saat 15.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.
 

YDS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

 
YDS NEDİR?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.
 
YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.
 
YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?
– Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.
 
– Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.
 
– Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.
 
– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.
 
– Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.
 
– Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.
 
– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

Türk yolculara skandal muamele!

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