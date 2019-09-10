YDS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 8 Eylül'de yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/2) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.