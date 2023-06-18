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Eğitim

YDT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YDT sınavından en erken ne zaman çıkılır? YDT süresi kaç dakika?

YKS sınavının üçüncü oturumu olan YDT bugün öğleden sonra uygulanacak. Sınava katılan adaylar YDT sınavından en erken ne zaman çıkılacağını sorguluyor. YKS 3. Oturum (YDT), 18 Haziran 2023 Pazar günü saat 15:45'de başlayacak. Peki YDT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YDT sınavından en erken ne zaman çıkılır? İşte YKS YDT sınav süresi ile ilgili detaylar

18 Haziran 2023 Pazar 12:54 - Güncelleme:
YDT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YDT sınavından en erken ne zaman çıkılır? YDT süresi kaç dakika?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın üçüncü oturumu olan YDT sınav süresi, sınava katılacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı saat 15.45'te başlayacak. Sınavda adaylara; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden oluşan 80 soru yöneltilecek. Peki YDT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YDT sınavından en erken ne zaman çıkılır? YDT süresi kaç dakika? İşte detaylar...

YDT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran 2023 Pazar günü öğleden sonra gerçekleştirilecek.

YDT Sınavı saat 15.45'te başlayacak. 2023 YDT ve süresi 120 dakikadır (2 saat)

YDT SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

YDT'de adaylara, sınav olacakları alana göre (Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça) bir kitapçıkta; 80 soru sorulacak. Adaylara 80 soru için 120 dakika süre verilecek. YDT, YKS yerleştime puanının %60'ını oluşturmaktadır.

YDT SINAVINDAN EN ERKEN NE ZAMAN ÇIKILIR?

ÖSYM'nin belirlediği kurallar doğrultusunda YDT sınavında adaylar cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.

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