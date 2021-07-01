1 Temmuz 2021 Perşembe 12:34 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 12:34

YDUS nedir, kimler başvurabilir? sorusu, ÖSYM'nin sitesinde yer alan "YDUS ek yerleştirme için son gün" uyarısı nedeniyle merak ediliyor. YDUS, doktorların katıldığı bir sınavdır. ÖSYM, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için ek yerleştirme tarihlerini paylaşmıştı. Tercihlerini yapmak isteyen hekimler, ÖSYM ais sayfasından ek yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Peki YDUS ek yerleştirme nedir?

YDUS NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

YDUS, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın kısaltılmış adıdır.

YDUS sınavına girebilmek için doktor olarak görev yapmak gerekiyor. Yan dal ve uzmanlık eğitimi giriş sınavı olarak biliniyor.

Doktorlar bazı durumlardan dolayı farklı yerlerde eğitimler almak isteyebiliyor. Bu eğitimleri alabilmek için bazı sınavlara girmesi gerekiyor. Girecekleri sınavdan başarılı olarak, bu eğitimleri almaya hak kazanıyorlar. YDUS sınavı bu sınavlardan sadece biridir.

YDUS sınavı doktorlarla ilgili olan bir sınavdır. Özellikle yan dal ve uzmanlık eğitimi almak isteyen doktorlar YDUS sınavına girebilir. Doktorlar haricinde YDUS sınavına başka bireyler katılamaz.

Yan dal uzmanlık eğitimi almak isteyen doktorlar, bu sınava girerek başarılı olmaya çalışıyor. Bu sınav yılda bir bazen yılda iki kez yapılabiliyor.

Sınava girmek isteyen doktorların belirlenen şartlara uygun olması gerekiyor. Sınav şartlarını karşılamayan kişiler bu sınava giriş yapamıyor.

YDUS EK YERLEŞTİRME NEDİR?

YDUS ek yerleştirme, yan dal ve uzmanlık eğitimi almak isteyen doktorların ilgili hastane ve bölümü tercih ederek yerleştirilmesi için boş kontenjanların ortaya çıkmasıyla olur.

YDUS sınavlarının yapılmasıyla birlikte sonuçlar için belirli bir süreç geçmesi gerekiyor. Bu süreç sonucunda yerleştirme planı yapıyor.

YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Ek yerleştirme, 2020- YDUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır. Ek yerleştirme ücreti 20.00 TL'dir.

Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Banka/ATM'den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59'a kadar yatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

YDUS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

YDUS sınavına başvuru yapacak olan kişilerde aranan bazı şartlar şu şekilde sıralanabilir;

* Türkiye'de tıp doktorluğu görevini yapmak ve yetkili olmak

* Sınavda başvuracağı yan dalın bağlı olduğu alanda uzman unvanına sahip olması

* Devlet memurları kanunlarının bazı bentlerine uygun olmak

* Atanmaya herhangi bir engeli bulunmaması

* Alınacak olan yan dal eğitimi için herhangi bir sağlık problemi bulunmaması