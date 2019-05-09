19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,2146
  • 6,9654
  • 256.664
  • 89.430
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

YDUS'un 15 alanına ait yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2018-YDUS) 15 alanına ait yerleştirme sonuçları açıklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19-29 Nisan 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS'un 15 alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'nin İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamasına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamasına Türkiye'den sert tepki

iPhone kullananlar dikkat! İşte o liste...

iPhone kullananlar dikkat! İşte o liste...

Diriliş Ertuğrul'da bir ayrılık daha! Fragmanda dikkat çeken detay

Diriliş Ertuğrul'da bir ayrılık daha! Fragmanda dikkat çeken detay

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Meclis sordu, Bolu Belediyesi yanıt vermedi

Meclis sordu, Bolu Belediyesi yanıt vermedi

Füzeleri yine ateşledi, komşularını korku sardı

Füzeleri yine ateşledi, komşularını korku sardı

Katar, 24 adet askeri taşıma aracını ülkeye gönderdi

Katar, 24 adet askeri taşıma aracını ülkeye gönderdi

Vicdansızlık! HDP'li belediye onları temizlik işçisi yaptı

Vicdansızlık! HDP'li belediye onları temizlik işçisi yaptı
 

POPÜLER HABERLER

Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?

Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?

Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali

Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali

Müslüman futbolcular maç esnasında oruçlarını açtı

Müslüman futbolcular maç esnasında oruçlarını açtı

4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı

4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA