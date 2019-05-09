YDUS'un 15 alanına ait yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2018-YDUS) 15 alanına ait yerleştirme sonuçları açıklandı.
- AA
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19-29 Nisan 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS'un 15 alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
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