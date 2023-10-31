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Eğitim

Yeni dönem başlıyor! Türkmenistan ile Türkiye arasında imzalar atıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkmenistan Eğitim Bakanlığı ile imzalanan mutabakat zaptı kapsamında ortak diploma programları açılacağını, her iki ülkenin lisans ve lisansüstü alanlarda öğrenci kabul edeceğini bildirdi.

AA31 Ekim 2023 Salı 11:52 - Güncelleme:
Yeni dönem başlıyor! Türkmenistan ile Türkiye arasında imzalar atıldı
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YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un 26 Ekim'deki Türkiye ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nurmuhammet Amannepesov tarafından imzalanan mutabakat zaptı uyarınca, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarında işbirliği yapılacak.

Mutabakat zaptına göre, iki ülkenin yükseköğretim kurumları arasında akademik ve bilimsel alanlardaki değişimler hayata geçirilecek, iki ülke üniversiteleri arasında dijital eğitim ve araştırma geliştirme alanlarında işbirliği mümkün hale gelecek.

Yükseköğretim kurumlarının, belirli programlarda öğrenci, öğretim görevlisi ve araştırmacıların eğitim ve staj hareketliliği, kısa süreli araştırma programlarına katılımları desteklenecek. Ayrıca eğitim materyalleri değişimi, ortak çalıştaylar, konferanslar, seminerler ve karşılıklı üniversite ziyaretleri planlanacak.

Taraflar, mevzuatları çerçevesinde birbirlerinin yükseköğretim kurumlarına lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenci gönderebilecek ve kabul edebilecek. Derece ve diplomaların tanınmasına yönelik işlemlerde gerekli çalışmalar yapılacak.

Mutabakat zaptında belirtilen alanlarda işbirliği planlarının birlikte geliştirilmesi, bu hedeflere yönelik çalışmaların uygulanması ve değerlendirilmesi amacıyla "Yükseköğretim Ortak Daimi Komitesi" kurulacak.

TÜRKMENİSTANLI ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE'DE TERCİH ETTİĞİ ALANLARIN GENİŞLEMESİ BEKLENİYOR

Türkmenistan uyruklu öğrencilerin Türkiye'de ön lisans programlarında en fazla tercih ettiği bölümler ilk ve acil yardım, bankacılık ve sigortacılık, muhasebe ve sergi uygulamaları. Lisans programlarında ise tarih, hemşirelik ve sınıf öğretmenliği ilk üç sırada yer alıyor.

Yüksek lisansta da tarih en fazla tercih edilen bölüm olurken, doktorada uluslararası ilişkiler ve tarih öne çıkıyor. İmzalanan mutabakat zaptıyla tercih edilen bölüm sayısının da çeşitlenmesi bekleniyor.

  • YÖK Türkmenistan
  • Ortak diploma
  • Lisansüstü kabul

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