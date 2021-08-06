Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer nereli ve kaç yaşında?

6 Ağustos 2021 Cuma 10:49 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:49

Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Ziya Selçuk'tan boşalan koltuğa atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in nereli olduğu, yaşı ve hayatı gibi konular gündemde en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? İşte, Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in hayatı ve biyografisi...

MAHMUT ÖZER KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Prof. Dr. Mahmut Özer, bir dönem Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun olan Özer, farklı üniversitelerde öğretim üyeliği görevinde de bulundu.

1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır.

Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır.

MAHMUT ÖZER HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

28 Kasım 2010-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yapmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerini de yürüten Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atanmıştır.

Halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır.

Mahmut Özer, Fatma Nebahat Özer ile evlidir ve üç çocuk babasıdır.