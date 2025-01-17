İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2025 Pazar / 20 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5594
  • EURO
    36,5618
  • ALTIN
    3081.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Eğitim

Yeni yılın ilk e-YDS'si yarın düzenlenecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yarın 2025'in ilk Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/1) yapılacak.

AA17 Ocak 2025 Cuma 12:41 - Güncelleme:
Yeni yılın ilk e-YDS'si yarın düzenlenecek
ABONE OL

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 5 bin 267 adayın başvurduğu e-YDS 2025/1, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 47 e-Sınav salonunda düzenlenecek.

Sınav saat 13.45'te başlayacak, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

- "YILIN İLK SINAVI İNGİLİZCE DİLİNDE YAPILACAK"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 10 farklı yabancı dilde elektronik sınav yapıldığını belirterek, 2025 sınav takviminde 12 e-YDS'nin bulunduğunu aktardı.

Sınavların Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Yunanca dillerinde uygulanacağını kaydeden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın ilk elektronik yabancı dil sınavı İngilizce dilinde yapılacak. Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınavda emniyet personeli dahil 323 kişi görev yapacak. Adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.