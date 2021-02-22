Yenidoğu Eğitim Teknoloji Zirvesi başlıyor

22 Şubat 2021 Pazartesi 16:28 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 16:28

Bugünün şartlarını aşarak eğitime daha gerçekçi, daha doğru bir rota çizmek ve eğitimin niteliğini artırarak geleceğe emin adımlarla yürümek amacıyla düzenlenecek zirvede birbirinden farklı konular ele alınarak eğitimde rota yeniden oluşturulacak.



YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un açılış konuşmaları ile başlayacak zirvede, alanında uzman psikolog ve eğitimcilerin webinarları ve atölyeleri olacak. Kayıtları devam eden Yenidoğu Eğitim Teknolojileri Zirvesi eğitim camiasından birçok ismi bir araya getirecek.