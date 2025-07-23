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Eğitim

Yetenek sınavı heyecanı başladı: Son gün 28 Temmuz

Özel yetenek sınavı ile spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2025-ÖZYES başvuruları başladı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 16:27 - Güncelleme:
Yetenek sınavı heyecanı başladı: Son gün 28 Temmuz
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2025-Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-ÖZYES başvuruları, 28 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

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