YETEV ve Boğaziçi Üniversitesi arasında ''Montessori Eğitmen Eğitimi Uygulamaları ve Eğitim İş Birliği Protokolü'' imzalandı

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ile Boğaziçi Üniversitesi arasında, "Montessori Eğitmen Eğitimi Uygulamaları ve Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu'nda yapılan protokolün imza törenine; YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan katıldı.

İmza töreninde konuşma yapan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 2011'de Palet Okullarıyla Montessori metodunu anaokulu düzeyinde uygulamaya başladıkları söyledi. Bu sistemi ilkokulda da Türkiye'de uygulayan ilk okul olarak devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Bundan yaklaşık 5, 6 yıllık bir süreçte de kendi ilkokul palet Montessori eğitim programına hazırladık, Talim Terbiye Kurulumuzda da onaylattık, şu anda da onu uyguluyoruz." dedi.

"MONTESSORİ, TOPLUMLARIN KÜLTÜREL VE KİMLİK ÖZELLİKLERİNE DE ÇOK SAYGILI BİR METOT"

Erdoğan, Montessori metodunu yurt dışı menşeili bir pedagojik yaklaşım olması hasebiyle değil; insan fıtratını, insan doğasını en doğru değerlendiren, özellikle çocuğun nörolojik gelişiminin en aktif olduğu, en yoğun olduğu erken dönemlerde tahrip etmeden yetiştirmeye dayanan bir pedagojik yaklaşımı olduğu için benimseyip, uyguladıklarını vurguladı. Erdoğan, "Biz Montessori metodunun aynı zamanda eğitimin uygulandığı toplumların kültürel ve kimlik özelliklerine de çok saygılı bir metot olduğunu değerlendiriyoruz, görüyoruz. Aslında bir fıtrat pedagojisi olarak değerlendirip yorumlanan bir yaklaşım" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: "ÖĞRETMEN ADAYLARININ MONTESSORİ ÖĞRETİCİ SERTİFİKASI ALMASINA VESİLE OLMUŞ OLACAĞIZ"

2011'den beri dünya çapında uluslararası iş birlikleriyle Türkiye'de pedagojik yaklaşımı en başarıyla uygulayan okulların vakıflarının bünyesinde bulunduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de uluslararası anaokulu öğretici sertifikasını da veren bir kurum hüviyetimiz var. Bunu Boğaziçi Üniversitemizle beraber sürekli eğitim merkezi bünyesinde paylaşmış olacağız. Dışarıdan bu eğitimlere katılmak isteyen öğretmen adaylarının montessori öğretici sertifikası almasına vesile olmuş olacağız. Biz YETEV bünyesindeki okullarımıza montessori metodunun dışında da yenilikçi uygulamalara imza atıyoruz. Özellikle bunların içerisinde çocuklar için felsefenin ilkokulda çok önemli bir uygulama sahası olduğunu görüyoruz. Çocukların analitik gelişimleri, analitik kabiliyetleri için çok faydalı erken dönem uygulama olarak çocuklar için felsefeyle ilgili ve montessori ile olduğu gibi sempozyumlar düzenlemeye devam ediyoruz. Bir yandan başarılı öğretmen adaylarının montessori metoduyla tanışmasını, kurumlarımızla tanışmasını arzu ediyoruz. Diğer taraftan da eğitim fakültesindeki hocalarımızın bizim okullarımızda ve benzer okullardaki özgün uygulamaları yayına çevirmesini, gözlemlemesini akademik olarak değerlendirmesini arzu ediyoruz. Bu iş birliği neticesinde bunları da başaracağımıza inanıyorum."

ERDOĞAN: "EĞİTİMİN KENDİSİNİN BÜTÜN HAYATTA OLMASI LAZIM"

Erdoğan, eğitimle ilgili kamuoyunda yapılan tartışmaların, konuşmaların eğitimin kendisini çok fazla ilgilendirmeyen meseleler olduğunu gördüklerini ifade etti.

Eğitimin kendisinin öğretmenle, sınıfta, okulda olduğunu dile getiren Erdoğan, "Aslında sadece okulda da değil, eğitimin kendisini bütün hayatta olması lazım. Bu işin merkezinde öğretmenimiz var. Dolayısıyla öğretmenlerimizin yetkinliklerini, motivasyonlarını arttıracak her türlü çalışmanın bütün kamuoyunun, bütün toplumun yoğun gündeminde olması gerektiğine derinde inanan birisiyim." dedi.

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ: "BU ANLAŞMAYLA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTEMİZİN AKADEMİK BİRİKİMİ VE YETEV'İN SAHA TECRÜBESİ BİRLEŞECEK"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ise Montessori Eğitmen Eğitimi Uygulamaları ve Eğitim İş Birliği Protokolü hayırlı olmasını dileyerek, "Bu anlaşmayla bizim Boğaziçi Üniversitemizin akademik birikimi ve YETEV'in saha tecrübesi birleşecek. Bunun çok faydalı, çok hayırlı olacağına gönülden inanıyoruz." diye konuştu.

YETEV OKULLARI GENEL MÜDÜRÜ HAYATİ OKTAY: "BU İŞ BİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN EĞİTİMİNE DAHA GÜZEL KAPILAR AÇACAĞINA İNANIYORUM"

İmza töreninde konuşma yapan YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay şöyle konuştu: "Milli Eğitim Bakanlığımız bugünlerde hepimizin tanık olduğu "Öğretmen Akademisi"ni kurarak aslında öğretmen eğitiminin ne kadar önemli olduğunu hepimize bir kez daha göstermiş oldu. Bunun için bizler de 2011 yılından beri uluslararası montessori eğitim sistemini, eğitim müfredatımızın bir parçası haline getirdik. Bu doğrultuda da özellikle öğretmen eğitimi konusunda uluslararası MACTE akreditasyonuyla da bunu perçinlemiş olduk. Bugün ülkemizin en köklü üniversitelerinden olan Boğaziçi Üniversitesi'nde bu iş birliğini güçlendirerek öğretmen eğitimine daha güzel kapılar açacağımıza inanıyorum. Eminim ki bu imza töreninden sonra Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eğitim fakültesi öğrencileri hem okullarda doğrudan staj yapmayı bir teorik bilgiden ziyade; uygulayarak, yaparak, yaşayarak öğrenme konusunda bir fırsat elde edecekler hem de bizim okullarımızda istihdama dahil olma fırsatı elde edecekler. Bununla birlikte kendi öğretmenlerimiz de Boğaziçi Üniversitesi'nin güçlü eğitim felsefesinden yararlanarak, kariyerlerine de önemli bir katkı sunacaklar diye düşünüyorum."

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. İRFAN ERDOĞAN: "YENİ TÜRKİYE EĞİTİM VAKFI, TÜRKİYE'DEKİ EĞİTİMLE İLGİLİ ÖZGÜN İŞLERE İMZA ATIYOR"

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı Okulları ile yapılan iş birliğinden dolayı memnun olduklarını ifade eden Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan, "Sayın Bilal Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'deki eğitim çalışmalarına yapılan değerli katkıları yakından izliyoruz. Kendilerine eğitim çalışmaları için, binlerce cana dokunan öğretmenleri için, okulları için şükran duyuyoruz. İş birliğimiz BÜYEM'in temelinde çeşitli sertifika programlarıyla başlayacak ve devam edecek. Akabinde çocuklar için felsefe adıyla bir çalıştay düzenlemek üzere planlar yapmaktayız. Yeni Türkiye Eğitim Vakfı, Türkiye'deki eğitimle ilgili gerçekten özgün işlere imza atmakta. Bilhassa müzik okulu Türk eğitim sistemi için iftihar edilecek bir kurumdur. Türkiye'deki eğitim sistemi için örnek alınacak çalışmalar yapan YETEV ile çalışmalar yapmaktan mutluluk duyacağız. Biz bir şeyleri aktarmaya çalışırken kendimiz de tabii ki üniversite olarak bu tecrübeden istifade edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Montessori Eğitmen Eğitimi Uygulamaları ve Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.