Yıkılan hayaller yeniden inşa edildi: Adana'ya 53 yeni okul

Kentteki yeni eğitim yatırımlarına ilişkin Vali Yavuz Selim Köşger, açıklamalarda bulundu. Vali Köşger, "6 Şubat'ta yıkılan ve hasar gören eğitim yuvalarımızın yerine yenilerini ivedilikle inşa ediyoruz. Yeni hizmet binalarımız sadece birer bina değil, yarınlarımızı aydınlatacak umut ışıklarıdır" dedi.

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Adana'da eğitim yatırımlarına büyük bir hız kazandırıldığını anlatan Köşger, "Depremde yıkılan ve ağır hasar gören okullarımızın yerine 53 yeni okul ve 706 sınıf inşa edildi. Depremde sadece binalar yıkılmadı, çocuklarımızın eğitim yuvaları, hatıraları, hayalleri de zarar gördü. Biz, bu kayıpları telafi etmek ve yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızı güvenli, modern ve donanımlı okullarla buluşturmak için gece gündüz çalıştık. Çok şükür ki 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nda binlerce öğrencimize yuva olacak yeni binalarımızı tamamladık. Bu binalar, sadece betonarme yapılar değil, geleceğimize yön verecek, devletimize ve milletimize birçok alanda hizmet verecek insan gücümüzü yetiştirecek yapılardır"diye konuştu.

Yeni yapılan eğitim binalarının tamamının deprem yönetmeliğine uygun, güçlü altyapıya sahip ve teknolojik donanımlı şekilde inşa edildiğine dikkat çeken Köşger, "Gelecek nesillerimizi güvenle yetiştirecek, onların hayallerine ve başarılarına zemin hazırlayacak yeni eğitim yuvalarımız hazır" diyerek sözlerini tamamladı.