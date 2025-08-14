İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7879
  • EURO
    47,8006
  • ALTIN
    4401.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Yıkılan hayaller yeniden inşa edildi: Adana'ya 53 yeni okul
Eğitim

Yıkılan hayaller yeniden inşa edildi: Adana'ya 53 yeni okul

Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve ağır hasar gören okulların yerine 53 yeni okul ve 706 sınıf inşa edildi.

IHA14 Ağustos 2025 Perşembe 12:04 - Güncelleme:
Yıkılan hayaller yeniden inşa edildi: Adana'ya 53 yeni okul
ABONE OL

Kentteki yeni eğitim yatırımlarına ilişkin Vali Yavuz Selim Köşger, açıklamalarda bulundu. Vali Köşger, "6 Şubat'ta yıkılan ve hasar gören eğitim yuvalarımızın yerine yenilerini ivedilikle inşa ediyoruz. Yeni hizmet binalarımız sadece birer bina değil, yarınlarımızı aydınlatacak umut ışıklarıdır" dedi.

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Adana'da eğitim yatırımlarına büyük bir hız kazandırıldığını anlatan Köşger, "Depremde yıkılan ve ağır hasar gören okullarımızın yerine 53 yeni okul ve 706 sınıf inşa edildi. Depremde sadece binalar yıkılmadı, çocuklarımızın eğitim yuvaları, hatıraları, hayalleri de zarar gördü. Biz, bu kayıpları telafi etmek ve yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızı güvenli, modern ve donanımlı okullarla buluşturmak için gece gündüz çalıştık. Çok şükür ki 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nda binlerce öğrencimize yuva olacak yeni binalarımızı tamamladık. Bu binalar, sadece betonarme yapılar değil, geleceğimize yön verecek, devletimize ve milletimize birçok alanda hizmet verecek insan gücümüzü yetiştirecek yapılardır"diye konuştu.

Yeni yapılan eğitim binalarının tamamının deprem yönetmeliğine uygun, güçlü altyapıya sahip ve teknolojik donanımlı şekilde inşa edildiğine dikkat çeken Köşger, "Gelecek nesillerimizi güvenle yetiştirecek, onların hayallerine ve başarılarına zemin hazırlayacak yeni eğitim yuvalarımız hazır" diyerek sözlerini tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hatay'da feci kaza kamerada: Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.