YKS 2. ek tercih ne zaman? YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

20 Eylül 2021 Pazartesi 12:30 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 12:30

YKS 2. ek tercih ne zaman? sorusunun yanıtı, ÖSYM tarafından bugün başlayan YKS ek yerleştirme sürecinde gündeme geldi. Üniversite adayı öğrenciler, YKS'de 140 puanla tercihin ne zaman yapılacağına dair araştırmaya koyuldu. YKS 2. ek tercihler bu yıla mahsus olarak, baraj 140 puana çekilerek yapılacak. Peki YKS 3. tercihler ne zaman 2021? YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

YKS ek tercih dönemi başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre, adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapabilecek. YKS Ek tercih döneminin ardından 2. ek tercihler başlayacak. Peki 140 puanla ne zaman tercih yapılacak? İşte detaylar...

YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN?

Ek tercih döneminin ardından YKS ikinci ek yerleştirme dönemine geçilecek. 2021 yılına mahsus olmak üzere YKS 2. ek tercihlerde baraj puanının TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacağı açıklandı.

YKS 2. ek tercih için açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak." açıklamasında bulundu.

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

YKS ikinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek tercihlerde yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkanı verilmiştir.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar 'önlisans programlarında', AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar 'lisans programlarında' boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir."

YÖK'TEN YKS 2. EK TERCİH AÇIKLAMASI

YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

– AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır.

– 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından "TYT puanı asgari 140"; "AYT/YTD puanı asgari 170" olan adaylar da yararlanabilecektir.

*Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. "Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak" TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verilmiştir.

*Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecindeTYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar "önlisans programlarında", AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar "lisans programlarında" boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir.

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS ile ilgili alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır."