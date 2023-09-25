YKS ek tercih sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) ek tercih sonuçları kapsamında ek tercihlerle yerleşen adayların üniversite kayıtları başlayacak. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1 hafta içerisinde yapılacak. Buna göre 2023 YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları nasıl yapılır? YKS 2 ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? İşte detaylar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YKS 2 EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



Sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 27 Eylül-3 Ekim'de yapacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.