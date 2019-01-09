YKS 2019 başvuru tarihi ne zaman? YKS TYT AYT çıkmış sınav soruları ve puan hesaplama nasıl yapılır? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. 2019 YKS başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar YKS başvurusu gerçekleştirebiliyor. 2019 YKS başvuru ve sınav tarihleri için internet üzerinden öğrencilerin araştırmaları sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 yılı sınav takvimiyle birlikte, YKS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. YKS 2019 başvuru tarihi detayları ile ilgili ayrıntılar haberimizde. İşte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) başvuru tarihi ve çıkmış soru örnekleri...

YKS sınav başvuruları, 12 Şubat 2019 tarihinde başlıyor, 6 Mart 2019 tarihinde sona eriyor. YKS başvuru ücretleri, sınav kılavuzu yayımlandıktan sonra açıklanacaktır.



TYT sınavı ne zaman?



Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, 15 Haziran 2019 tarihinde yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.



AYT sınavı ne zaman?



Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde kurum tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.



YDT sınavı ne zaman?



Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.



YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



YKS sınav sonuçları içerisinde 3 sınav aynı gün açıklanacak. ÖSYM'nin sonuç sayfasında üç sınav 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak

YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ



ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2019 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.

2019 Üniversite sınavının başvuru tarihi, sınav tarihi ve sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Üç oturumda gerçekleşecek olan YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), üçücü oturumu ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak uygulanacak. İşte üç oturumun başvuru ve sınav tarihleri haberimizde...



2019 YKS TARİHLERİ



2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)



Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019



Sınav tarihi: 15 Haziran 2019



Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019



2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)



Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019



Sınav tarihi: 16 Haziran 2019



Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019



2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)



Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019



Sınav tarihi: 16 Haziran 2019



Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019



NOT: 2019 üniversite sınavları için geç başvuru tarihi 19 Mart 2019 olarak belirlendi.



Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.







BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.



SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?



TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.



Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.



YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?



TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT’ de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

YKS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI



Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlanmasıyla birlikte, ÖSYM'nin tarihinde şu ana kadar gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu YKS'nin iki oturumu da sorunsuz şekilde bitmiş oldu. Oturumların tamamlanmasının ardından, soru cevap anahtarı da yayınlandı.



2018-YKS TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN



2018-YKS ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN



YDT CEVAP ANAHTARI DA AÇIKLANDI



Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın üçüncü oturumu YDT'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandı. Kurum yaptığı açıklamada; "1 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçıklarına, 1 Temmuz 2018 tarihinde saat 19.45’ten itibaren aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir." ifadelerini kullandı.



ÖSYM yaptığı açıklamada ayrıca; "Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz." uyarısında da bulundu.

2018-YKS YABANCI DİL TESTİ (YDT) TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ



ÖSYM BAŞKANI'NDAN “YKS” AÇIKLAMASI



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) lojistik olarak ÖSYM tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu belirterek, "Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı." dedi. Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) ise bugün tamamlandığını ifade etti.



TYT oturumuna 2 milyon 381 bin 784 adayın, bugünkü AYT oturumuna ise 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğuna işaret eden Özer, "Bu sınav, şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM’nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonuydu. Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle bir sınavı tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve değerli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Özer, "Sınavın en büyük katılımlı iki oturumunun huzur ortamında ve sorunsuz olarak tamamlanmasında desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, YÖK Başkanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel Komutanımıza, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza, rektörlerimize, sınav koordinatörlerimize ve sınavda görev alan tüm sınav görevlilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.







YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?



TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT’ de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.



YKS'DE HANGİ ALANLARDAN SORU GELDİ?



TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.